フレッド・ルッテンは「生産的な職場環境」が失われたとしてキュラソー代表監督を即時辞任した。後任には、米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップに向けてディック・アドボカートが復帰する見込みだ。

月曜日の『Voetbalpraat』では、キュラソー代表の混乱について議論される。「W杯に導いた実績があるから、アドヴォカートを再招へいするのは理解できる」とケネス・ペレスは語る。

しかし彼は「アドヴォカート氏の対応は同僚として適切か」と疑問を投げかける。「W杯は特別な体験だ。それでも今回のやり方が倫理的に正しいのか考えたい」

ペレスは、メディアの友人たちがアドヴォカート復帰を後押ししたと指摘。司会のウーター・ボウマンも「『トゥデイ・インサイド』など複数の番組で復帰を求める声が上がった」と補足した。

「だがアドヴォカートは『ルッテンに任せる』とは言わず、『代表監督が必要なら…』と引き受けた。計算された言い訳だ」とペレスは笑いながら語った。

アドヴォカートが以前私的な事情で辞任したこともペレスは承知している。「子どものことならパニックになっても理解できる。時間が経ち状況は改善し、他のことに取り組む余裕もできた」

金曜時点ではキュラソーサッカー協会がルッテン支持を表明し、アドヴォカートの復帰は困難とされていた。しかし週末の集中協議の結果、協会はアドヴォカートの復帰を決断。選手団とメインスポンサー「コレンドン」など主要スポンサーの強い要望に応える形となった。