スペインの名門バルセロナは、本日金曜日の夜、新シーズンへ向けたプレシーズン2試合目となる親善試合を戦う。イングランドのバーミンガム・シティとセント・アンドリュース・スタジアムで対戦するこの一戦では、ドイツ人カリム・アデイェミが初お披露目となり、エジプト人ハムザ・アブドゥルカリムが先発出場を果たす。

バルセロナの監督ハンジ・フリックが選んだ先発メンバーには、新加入のアデイェミがハムザ・アブドゥルカリムとともに名を連ねた。相手はイングランド1部リーグ（チャンピオンシップ）に所属し、プレミアリーグ昇格を目指すクラブだ。

アデイェミがブラウグラナのユニフォームに初めて袖を通す

夏の移籍市場でバルセロナに加入したアデイェミは、カタルーニャのクラブのユニフォームで初の公式戦に臨む。これはフリックがこのドイツ人ウインガーの能力と、来季の構想における重要性に寄せる信頼を反映した起用だ。

コーチングスタッフは、この親善試合をアデイェミが自らの技術を示し、新たなチームメートと素早く融合する機会として活かすことを期待している。公式戦の開幕が間近に迫っているだけに、なおさらだ。

ハムザ・アブドゥルカリムが活躍を続ける

一方、エジプト人のハムザ・アブドゥルカリムはフリックの構想における強い存在感を示し続けている。ドイツ人指揮官は2試合連続で彼を先発メンバーに起用しており、これは将来の構想の中でこの若手選手を頼りにしていることの明確な表れだ。

ハムザはトップチームでの立場を強固にするため、目立ったパフォーマンスを見せることを狙っている。攻撃陣のポジション争いが熾烈であるだけに、なおさらだ。

先発メンバー

フリックが選んだメンバーは以下の通り。ゴールキーパーにチェスニー。ディフェンスラインにチャビ・エスパルト、クリステンセン、ジェラール・マルティン、ジョフレ。中盤にカサド、マルク・ベルナル。攻撃陣にアデイェミ、イブリマ・トゥンカラ（16歳）、シェイン・クライファート、そしてハムザ・アブドゥルカリム。

控えメンバーには、アラウホ、クルティス、ラフィーニャ、フェルミン、ベスケッツといった主力級の名前が並び、フリックは試合中に大幅な交代を行うための多彩な選択肢を得ている。