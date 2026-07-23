アデミ「チャンピオンズリーグはバルセロナでの唯一の目標ではない」

ドイツ人ウインガーのカリム・アデイェミは、バルセロナへの早期融合への明確な意欲を示し、彼を獲得したハンジ・フリック監督の決断が正しかったことを証明する決意を強調した。

ブラウグラナの一員として正式にお披露目されたなか、24歳のアデイェミはフリックが与えてくれた機会に大きな感謝の意を表し、チームメートのラミン・ヤマルと調和できる自信を強調した。

アデイェミはバルサの選手としての入団会見で次のように語った。「期待は大きい。私は世界最高のクラブに来た。監督とファンに、自分がバルセロナにふさわしい選手であることを証明したい」

今後の段階における自身の意欲について、このドイツ代表選手は次のように説明した。「チャンピオンズリーグ制覇はその重要性が非常に大きいものの、カタルーニャのチームでの唯一の目標というわけではない」

さらにこう付け加えた。「チャンピオンズリーグは極めて重要なタイトルだが、唯一の目標ではない。バルセロナではすべての試合に重要性がある。チャンピオンズリーグ、そしてあらゆる可能なタイトルを勝ち取るために全力を尽くす」

この新加入選手は、勝利を最優先事項に据えており、ラフィーニャが務める左サイドであれ、右サイドであれ、自分がプレーするポジションにはこだわらないと明言した。

アデイェミは次のように話を締めくくった。「どのポジションでプレーするかは気にしない。私はすべての攻撃的ポジションでプレーしてきた。ここにはただチームを助けるために来たのだ」