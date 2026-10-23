アディダス フットボールとY-3が再びタッグを組み、サッカースパイク史に残る名デザインの一つを復活させた。両ブランドは本日、2006年に名を広めた伝説的な「ビースト」のグラフィックを新世代のサッカー選手に向けて再解釈した「Y-3 ビースト リミテッド コレクション」を発表した。

限定コレクションは、アディダスの最上位パフォーマンスモデルであるプレデター エリートとF50 エリートで展開。山本耀司の上質なハイファッションの美学と、最先端のサッカー技術を融合させている。

このコレクションは、アディダス フットボールを代表する2つのシリーズの長年にわたるライバル関係を、それぞれ異なるビジュアルで表現している。F50 エリートは鮮やかなブルーを基調とし、獣をモチーフにした躍動感あるディテールで、スピードと敏捷性を追求し続けるシリーズの姿勢を映し出した。

adidas

一方、プレデター エリートは鮮烈なオレンジに力強い虎のグラフィックをあしらい、ピッチ上でのパワー、精度、完全なコントロールを象徴している。両モデルともアディダスの最新パフォーマンス技術を基盤としており、現代の選手は存在感のある過去のデザインをまといながら、最高水準の技術を頼りにできる。

アディダスらしく、このコレクションは世界のサッカー界で最も重要な一戦で公式にピッチデビューを果たす。Y-3 ビースト コレクションはエル・クラシコで脚光を浴び、バルセロナとレアル・マドリーのアディダス契約選手たちが、サッカー界屈指の大舞台でスパイクを披露する。

adidas

オレンジのプレデター エリートを着用するのは、ジュード・ベリンガム、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ペドリ、ラフィーニャ、マルク・ベルナル、パウ・クバルシ。鮮やかなブルーのF50 エリートは、ラミン・ヤマル、ダニ・オルモ、ロドリゴ、ブラヒム・ディアス、ディーン・ハイセンが着用する。

プレデターとF50の象徴的なライバル関係がピッチ上で体現されるこの一戦は、アディダス フットボールの人気を集める限定コレクションの歴史に新たな一章を刻む。

adidas

購入はこちら：アディダス Y-3 ビースト コレクション

新作「アディダス Y-3 ビースト リミテッド コレクション」は現在、一部の販売店とアディダスのオンラインストアで購入できる。



