新たなフットボールシーズンの幕開けに向け、adidasは2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグおよびUEFA女子チャンピオンズリーグの公式試合球を発表した。欧州クラブフットボール最高峰での成功を支える献身、野心、そして結集した努力を表現する、2つの個性的なデザインとなっている。

「誰にも見られていないときにこそ、チャンピオンはつくられる」という信念に着想を得たUEFAチャンピオンズリーグ公式試合球は、成功を形づくる目に見えない努力を称えている。冷たく霧が立ち込める朝にトレーニングを積む選手たちの姿からインスピレーションを受けたデザインは、ピッチを漂う霧を、献身、野心、達成の視覚的表現へと昇華している。

白を基調としたベースカラーの上で、メタリック仕上げがボールに奥行きと立体感をもたらし、霧は大会を象徴するUEFAチャンピオンズリーグの星々の中を流れるように走る。光を捉えて屈折させることで、それぞれの星を鮮やかな色彩のきらめきで浮かび上がらせている。

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adidasのロゴとUEFAチャンピオンズリーグのロゴは大胆なピンクで配され、デザインにさらなる鮮やかなアクセントを加えている。その結果、目に見えない準備から欧州クラブフットボールで最も輝く舞台へと至る道のりを、ダイナミックなビジュアルとして表現しており、UEFAチャンピオンズリーグ全体のアイデンティティとも本質的につながっている。

女子ゲームの止めようのない成長を称えるUEFA女子チャンピオンズリーグ公式試合球は、大会を特徴づける11個の星のリングを通じて「Ring of Light」を具現化している。ピッチに立つ各選手を表す11の星が、結束、チームワーク、そして共有された野心の力強い象徴を生み出している。

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そのデザインはスピード、鮮やかさ、そして新時代のエネルギーを放っており、躍動感あるグラフィック処理によって、星のリングがボール表面を移動しているかのような印象を与える。鮮やかなパープルの色調にゴールドとオレンジのアクセントを組み合わせ、クリーンな白のベースに載せることで、メタリックシルバーのディテールが奥行きを加えている。

adidasのロゴとUEFA女子チャンピオンズリーグのロゴは黒で表現されており、ボールの鮮やかなカラーパレットに対して力強いコントラストを生み出している。グラフィックに組み込まれたさりげないディテールは、大会を象徴するアンセムへのオマージュとなっており、このデザインを豊かな伝統へと結びつけている。

ショップ：adidas x チャンピオンズリーグ 2026-27試合球

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adidas チャンピオンズリーグ 2026-27試合球は現在、adidasおよび一部小売店で購入できる。







