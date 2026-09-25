アディダスは、リオネル・メッシのアルゼンチン代表での伝説的なキャリアを記念する画期的なアルゼンチンコレクションを正式に発表した。ラインナップの目玉は、10月6日に行われるメッシ最後の代表戦でアルゼンチン代表が着用するスペシャルエディションキットである。

サッカー史に残る決定的な瞬間を刻むためにデザインされたこの特別仕様のキットは、高いパフォーマンス性能を支える革新性と、アルゼンチンという国、そしてその最大の象徴への深いオマージュを融合させている。

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シャツのデザインの中心となるのは、アルゼンチンを象徴する国のシンボルのひとつ「五月の太陽」を現代的に再解釈した意匠で、胴体の前後に配されている。伝統的なスカイブルーとホワイトの配色は、連盟エンブレム、トリム、選手番号に施された上質なゴールドのディテールによって格調高く仕上げられており、メッシの代表キャリアを彩ってきたタイトルと歴史的偉業を称えている。

特別な象徴として、従来のアディダスのパフォーマンスロゴはメッシ個人のシグネチャーロゴに置き換えられた。さらに、象徴的な背番号10を月桂樹の枝とソル・デ・マヨで囲んだ特別なサインオフが、この記念デザインを完成させている。

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トップレベルのサッカーが求める条件に対応するため、このジャージーにはアディダス最新のCLIMACOOL+テクノロジーが採用されている。3Dボディマッピングと設計されたストレッチ素材を用いることで、高強度の状況下でも通気性と湿度管理を最適化する。さらに、パンチング加工を施したスリーストライプのパネルと戦略的に配置されたメッシュゾーンを全体に組み込み、ピッチ上での空気の流れと快適性を最大化している。

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試合用キットそのものにとどまらず、アディダスはメッシ×アルゼンチンの包括的なカプセルコレクションも展開し、サポーターにそのレガシーを祝うより多くの方法を提供する。このコレクションには、アルゼンチン国旗から着想を得た大胆なグラフィックをあしらったプレマッチレンジが含まれる。このカルチャーウェアラインは、そのデザイン言語を日常使いのライフスタイルシルエットへ落とし込み、さらにスペシャルエディションのショーツとソックスもそろう。

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