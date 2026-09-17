アディダスは最新スパイクコレクション「Final Rush」パックを正式に発表した。新たなフットボールシーズンを前に、象徴的なF50とPredatorシリーズを大胆な新カラーで刷新した形だ。今回のリリースは、爆発的なスピードと戦術的な精度を真っ向から対比させる同ブランド継続中の「Chaos vs Control」キャンペーンの延長線上にある。

プレーヤーコントロールの主役となるPredator Elite FTは、洗練されたブラックのアッパーに、鮮やかなホワイトのスリーストライプスとミントグリーンのディテールを組み合わせたデザインで登場。試合のテンポを支配するMFやプレーメーカー向けに設計された新たなPredatorは、クラシックな美しさと高性能テクノロジーを融合している。

adidas

軽量のNANOSTRIKE+メッシュアッパーに一体化されたグリップエレメント、クリーンなキック面を実現するノスタルジックな折り返し式タン、そして試合の流れを変える局面でパワーと安定性を最大化するPOWERSPINEテクノロジーと組み合わせたSTRIKEFRAMEアウトソールを備える。

相手陣内で脅威をもたらしたいスピードスター向けの刷新版F50 Eliteは、印象的なエレクトリックグリーンのデザインに、ダークカラーのストライプ、イエローのアクセント、そして独特の玉虫色のアウトソール仕上げを採用している。

adidas

純粋な加速力と予測不能性のために設計されたこのスパイクは、FIBERTOUCHアッパーと3D SPRINTWEBテクスチャーを組み合わせ、トップスピードでも完全なボールコントロールを実現する。足元にはCompressionFitトンネルタンが足をしっかり固定し、SPRINTFRAME 360アウトソールが爆発的な全方向トラクションを生み出す。

このパックはすぐにピッチでフットボール界のトップ選手たちが履き始めることになりそうだ。ラミン・ヤマルとウスマン・デンベレはF50を履いてスピードを解き放ち、ジュード・ベリンガムとペドリはPredatorを履いて試合をコントロールすることになる。

adidas

購入はこちら：アディダス Final Rush スパイクパック

F50 SparkfusionとCopaシリーズの新たなカラーアップデートも含むFinal Rushパックは、アディダスおよび一部取扱店で販売されている。