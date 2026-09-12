アッレグリ「今は内容ではなく結果が重要だ。アンギサは欠場」

ナポリの監督マッシミリアーノ・アッレグリが、明日18時にスタディオ・マラドーナで行われるセリエAのボローニャ戦を前に、記者会見に出席した。









重要な分岐点になります。チームが良い試合をすると確信し、モチベーションは高いですか？ どんなアプローチを求めますか？ 何を避けるべきですか？

「明日は、ホームで勝ち始めるチャンスだ。まだそれができていない。あれこれ話すことはあまりないし、自分たちが置かれている状況も分かっている。3連敗中で、話すことは多くなく、とにかくやるしかない。明日は、サッスオーロ戦で良い結果を出したボローニャを相手に勝ち点3を取るチャンスがある。よく指導された、技術的な価値を持つチームだ。ただ、明日は我々にとって非常に重要な試合であり、そのことは……誰にとっても明らかだ」





アンギサとネレスの状態は？

「アンギサは欠場。マクトミネイ、マリアヌッチ、ジョバネも同じだ。一方でネレスは良くなっているし、ラングは起用可能だ。この試合にベストな形で臨むのに十分な人数はそろっている。明日は大きな責任が伴う試合だ。その次からは、順位を整え、その後の9試合にベストな形で臨むための重要な時間がある」





ディ・ロレンツォは3連敗の後、ロッカールームで重要な存在です。こうした結果の後、どのように向き合っていますか？

「とてもシンプルだ。道は一つしかない。この流れをひっくり返せるのは自分たちだけであって、誰かが何かをプレゼントしてくれるわけではない。落ち着きと責任感を持ち、試合の重要性を理解しなければならない。何よりもまず結果だ。最終的に全員の気分を変えるのはそれであり、ましてや内部にいる我々にとってはなおさらだ。コモという素晴らしいチーム、リーグ最強のインテル、そしてアーセナルと戦ってきたのは事実だ。しかし、ああいう形のパフォーマンスを両局面で見せても十分でなかったのなら、明日試合に勝つために埋めなければならない何かが欠けているということだし、それは決して簡単ではない。こういう時は実際以上に物事が黒く見えるものだ。結局、パフォーマンスはパフォーマンスであって、両局面とも確実に改善できるが、結果が人を左右する……。ふさわしくない試合で結果を出すこともあれば、その逆もある。良い時間帯もあったし、そうでない時間帯もあった。明日は技術的なパフォーマンスとは別に、もちろんそれも必要だが……アーセナル戦でもそれはできていた。ただ、少しシュートを受けすぎたかもしれない。だが明日は結果が不可欠であり、全員の力が必要になる。ディ・ロレンツォ？ 彼はキャプテンで、とても責任感の強い青年であり、素晴らしい選手だ。ただ、こうした時期はキャリアの中で誰もが何度も経験している。大事なのは、実際以上に悪く見すぎず、勇気を持って向き合うことだ。6月30日に優れているなら、12月30日でも、来年の6月30日でも優れている。ただ、選手が欠けたり、コンディションが整わなかったりして、物事がうまくいかない時期もある。みんながサッカーを説明してくれるのを聞くのはいいことだが、サッカーは予測不能だからこそ素晴らしい」





メンタル面でチームをどう見ていますか？ ディ・ロレンツォはアーセナル戦後、『何かがうまくいっていないが、それが何なのか分からない』と話していました。

「こういう時は、考えすぎず、とにかくやることの方がいい。考え、話し合いはするが、唯一必要なのはピッチに出て、より良いことをすることだ。いつも通り試合を分析した。負けた時だけ分析して、勝った時はしないなんてことはない。試合の準備はできている。ボローニャをリスペクトしつつ、両局面で何かをもう一つ上乗せしなければならない。試合が長くなることも分かっている」





ラングは明日プレーしますか？

「明日の朝に見極める。まだ迷いがある。ただ、ああいうことについてではない……キャリアの中では本当にいろいろなことが起こる。あの件はもう終わった。彼は謝罪したし、前線にはネレス、ラング、デ・ブライネ、ベルガラ、ルッカ、ホイルンド、ポリターノと選択肢がある……攻撃的な選手はそろっているし、明日の朝に先発を決める。そこから交代もあるし、試合は長い」





ダブルボランチは少なくともビルドアップの面で助けになりますか？

「どの試合でも両局面でもっと良くできる。アーセナル戦では技術的には良かったが、ビルドアップではもっと良くできたはずだ。ボールを無駄にしていたし、得点になり得る場面でも判断を誤った」





明日勝つことが最も重要なのは分かりますが、パフォーマンス面に関する懸念もあるのでは？ デ・ブライネは『これ以上はできない』と言っていました。

「私は、彼はもっとできると思っている。良いパフォーマンスだったし、彼にもみんなにも満足している。ただ、それで足りないのなら、全員がもっとやらなければならない。明日は責任の重い試合だ。明日はパフォーマンスより結果が先に来る。パフォーマンスを通して結果を出さなければならないが、コモ、インテル、アーセナル戦の出来について一概には言えない……相手もいるからだ。私だって90分間ボールを持って30本シュートを打てたらと思うが、相手がいる。そしてそういう時間帯には、やられてはいけない。我々はやられたが、チャンスも作った。これまでそれで足りなかったのなら、さらに必要だ。明日は良いパフォーマンスかどうかではなく、とにかく勝ち切ることを目指さなければならない」





守備面では、やり方として何か変える考えはありますか？

「確かにシュートは打たれたが、逆説的に言えば、ボール保持がほぼ五分だった前半の方が、主導権を握った後半より多かった。失点場面では素晴らしいゴールを決められたが、ワンツーに対応できなかった。シュートについては、その打たれ方を理解しなければならない。15本あったとしても、問題はGKが何本セーブしたか、どこから打たれたかだ。守備局面とは別に、前線でこのレベルでは許されない判断ミスもあった。守備ではもっとシュートを打たせないようにしなければならないし、もっと注意深くならなければいけない。時々、パスを読む感覚で前に出ていくが、そこは改善が必要だ。目標は明確で、結果だ」





準備を全面的に変えたことで、フィジカルコンディションが影響している可能性はありますか？

「結果が評価を変えるものだが、構造的にこのチームにはもっと時間が必要だ。まだ試合数が少ない選手もいる。私は非常に自信を持っている。最も難しい試合は明日とフィレンツェでの試合だ……その後は中断明けにフィジカル面でも改善していくだろう」





アンギサは、何があったのですか？

「昨日違和感が出て止まった。いずれにせよ出場はできない」



