ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、来シーズンにレアル・マドリードの指揮を執る可能性があるという報道についてコメントした。

報道によると、現監督のアルバロ・アルベロアが退任した場合、レアル・マドリードのフロントはアッレグリ氏を候補の一人として検討しているという。



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なお、アッレグリ監督は数年前、レアル・マドリードよりもユヴェントスを優先したため、同クラブからのオファーを断ったと以前語っていた。

セリエA第31節のミラン対ナポリ戦後、アッレグリ監督は「あなたがレアル・マドリードの新監督になる可能性があるというのは本当ですか？」と問われた。 これに対し、イタリア人監督は「スカイ・スポーツ・イタリア」の取材に対し、「今日の試合について話しましょう」と答えた。



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なお、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は2027年夏までミランと契約を結んでいる。

現在、ミランはセリエAの順位表で3位につけており、首位を走るライバルのインテルに9ポイント差をつけられている。



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