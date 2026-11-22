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ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督が、土曜日のトリノ戦で苦しみながらも1-0の勝利を収めたチームを奮い立たせるために用いた、型破りな心理的アプローチを明かした。スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの前半は思うように得点できず、ベテラン指揮官は均衡を破るため、選手たちに気持ちを切り替えるよう促した。

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前向きな気持ちがもたらした力

ナポリはスコット・マクトミネイの一撃で貴重な勝ち点3を手にしたが、その得点の背景には技術だけでなく、選手たちのメンタリティーもあった。アッレグリは、序盤に何度かチャンスを生かせなかった選手たちの間に、ハーフタイムには重苦しい空気が漂っていたと明かした。相手の堅い守備を崩すには、気持ちを切り替える必要があると判断したという。

「何度か良いチャンスがありながら得点できず、ふさわしい雰囲気になっていないようだった」と、指揮官はSky Sport Italiaに説明した。「だからチームに『みんな、笑顔になろう。そうすれば得点できるかもしれない』と言った。少し苦しみながら試合に勝てたことは、我々にとって良かった。ただ、終盤のボールの扱いなど、まだ改善が必要な場面もある。一方で、セットプレーの守備は非常に良かった。以前は、今日見せたような守備の厳しさが足りなかった」

戦術変更とマクトミネイの役割

心理面が一役買った一方で、アッレグリはアントニオ・ベルガラが序盤に負傷したことを受け、戦術上の課題にも対処しなければならなかった。当初はケヴィン・デ・ブライネをラスムス・ホイルンドの背後でサポート役として起用したが、その後、ベルギー人選手とスコット・マクトミネイのポジションを入れ替えた。この変更が転機となり、スコットランド代表のマクトミネイは、より前方の位置からトリノの最終ラインに大きな問題を引き起こした。

「戦術変更かい？ それもこの仕事の楽しい部分だ」とアッレグリは語った。「デ・ブライネはトップ下でもっと良いプレーができると思った。それから、その位置でもう少し力が必要だったので、マクトミネイをホイルンドの近くに移した。ただ、マクトミネイにはホイルンドの真後ろに縦に並んで立つのではなく、そこへ入っていくよう伝えた。その方がマークされにくいからだ。そこに配置した当初は前へ出たものの、立ち止まっていた。しかし後半はライン間でより動くようになり、ずっと良くなった」

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ホイルンドの状態を擁護

勝利を決めたのはMFだったが、アッレグリはすぐにホイルンドを擁護した。デンマーク人FWは試合を通じて懸命にプレーしたものの、自身は得点できず、現在の自信の状態について疑問の声が上がった。アッレグリは、元マンチェスター・ユナイテッドの選手が不調に苦しんでいる、あるいは得点感覚を取り戻すために特別な対応が必要だとの見方を退けた。

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「ホイルンドを立ち直らせる必要がある？ 決してそうではない。彼はチームのためにプレーし、良い試合をした。何度かチャンスもあったし、我々にとって非常に有用で重要な選手だ」とナポリの指揮官は語った。

次はマンチェスター・シティ戦へ

この重要な勝利でナポリは勢いを取り戻し、順位表での立場も改善した。直近の代表ウィーク前にラツィオとの悔しい引き分け、ユヴェントスへの失望の敗戦と続いた、懸念すべき流れにも歯止めをかけた。

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必要不可欠な勝ち点3を手にしただけではない。この待望の勝利は、チーム全体が最も必要としていた時に心理面と士気の上で貴重な後押しをもたらした。来週火曜日の夜には、チャンピオンズリーグの大一番で欧州の強豪マンチェスター・シティとの注目のアウェー戦が控えており、その準備を進めるための理想的な土台となった。