アッレグリ「デ・ブライネとの間に問題はない。意思疎通ができればいい。今後も行き違いはあるだろう」

ナポリは、ダヴィデ・ニコラを新監督に迎えたばかりのヴェネツィアとの一戦に向けて準備を進めている。ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督が、ペンツォでの試合を翌日に控え、記者会見で語った。発言は以下の通り。





負傷者「アンギサ、アリソン、オリベラはチーム練習に復帰し、起用できる。残念ながらネレスを失った。彼はこうした負傷に悩まされており、残念なことにまた離脱してしまった。ベルガラとファバスーリの回復は順調だ。復帰は近くないが、順調に進んでいる。マクトミネイらは何試合も欠場したため、試合に出ながらコンディションを取り戻す必要がある」









デ・ブライネにいら立ち？「デ・ブライネの、あからさまにも見える態度にいら立ち始めているか？ いや、まったくない。試合のある局面でピッチ上の意思疎通がうまくいかなかったが、それだけのことだ。そういうことはこれまでもあったし、これからもあるだろう。大切なのは、すぐに互いの意図を理解することだ。私が英語を話して彼がイタリア語を話すのか、それとも私が英語を話し始めて彼がイタリア語を話すのか。少し行き違いがあった。ただ、彼は賢い選手で、理解してくれた」





ルッカの先発「ルッカが先発するか、彼にとって今がそのタイミングか？ 今日の練習を見てから、ルッカとホイルンドのどちらを起用するか判断する。ホイルンドは多くの試合に出ているので、少し休ませてベンチに置く必要があるかもしれない。ルッカはスペインで途中出場して良いプレーを見せ、いくつかチャンスもあった。動きも良く、優れた能力を持っている。ゴールでチームに貢献できる選手だ。批判されすぎたと思う。特定の選手が過度に標的にされることがある。大切なのは、誰もが犯すミスがあっても、彼が常に懸命に取り組んできたことだ」









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センターフォワード2人の起用「ルッカとホイルンドを最初から一緒に起用するか？ 有効な選択肢になり得る。ホイルンドがゴールに背を向けたプレーだけに限定されずに済むからだ。先日の試合でも、セカンドトップの位置で良いプレーを見せ、重要な場面をつくった」





マリアヌッチとベウケマ「マリアヌッチとベウケマの状態は？ 2人とも完全に回復した。マリアヌッチは2カ月離脱し、ベウケマはプレシーズンの準備期間を欠場したが、今は良いコンディションにある。2人とも全面的に信頼できる選手だ」