アッレグリ「デ・ブライネとの間に問題はない。互いに理解し合えばいい。今後も行き違いはあるだろう」

ナポリは、ダヴィデ・ニコラを新監督に迎えたばかりのヴェネツィアとの一戦に向けて準備を進めている。ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、ペンツォでの試合を前に記者会見に臨んだ。以下がその発言だ。





負傷者 「アンギサ、アリソン、オリベラはチーム練習に復帰し、起用できる。残念ながらネレスを失った。彼はこうしたケガに悩まされており、残念ながらまた離脱してしまった。ベルガラとファヴァスーリの回復は順調だ。復帰はまだ近くないが、順調に進んでいる。マクトミネイらは何試合も欠場したため、プレーしながらコンディションを取り戻す必要がある」









デ・ブライネの態度に不快感？ 「デ・ブライネの、時にはあからさまな態度に不快感を覚え始めているか？ いや、まったくない。試合中のある特別な場面で、ピッチ上で意思疎通がうまくいかなかったが、それだけのことだ。こういうことはこれまでもあったし、これからもあるだろう。大事なのは、すぐに理解し合うことだ。私が英語で彼がイタリア語で話したのか、それとも私が英語を話し始めて彼がイタリア語で話したのか、少し行き違いがあった。だが、彼は賢い選手で、理解してくれた」





ルッカの先発 「ルッカが先発するか、彼にとって今が適切なタイミングか？ 今日の練習を終えてから、ルッカとホイルンドのどちらを起用するか判断する。ホイルンドは多くの試合に出ているので、少し休み、ベンチに入る必要があるかもしれない。ルッカはスペインで途中出場して良いプレーを見せた。何度かチャンスを迎え、動きも良かった。高い能力を持ち、ゴールで貢献できる。彼は批判されすぎていると思う。特定の選手が過度に標的にされることがある。大事なのは、誰にでもあるミスをしても、常に懸命に取り組んできたことだ」









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センターフォワード２人の起用 「ルッカとホイルンドを最初から一緒に起用するか？ 有効な選択肢になり得る。そうすれば、ホイルンドがゴールに背を向けてプレーするだけでなくなる。先日もセカンドストライカーの位置で良いプレーを見せ、重要な場面をつくった」





マリアヌッチとベウケマ 「マリアヌッチとベウケマの状態は？ ２人とも完全に回復した。マリアヌッチは２カ月間離脱し、ベウケマはプレシーズンの準備を欠いたが、今は良いコンディションにある。２人とも全面的に信頼できる選手だ」