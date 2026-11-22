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ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、ケヴィン・デ・ブライネを「並外れた」選手と称賛した。ベテランMFにはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナを離れるとの噂が絶えず、来たる1月の移籍市場でPSVアイントホーフェンへ移籍する可能性を巡って憶測が強まっている。

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アッレグリ監督、退団説を一蹴

セリエAで ナポリでのデ・ブライネの将来 を巡る騒ぎを鎮めようと、アッレグリ監督が口を開いたのは、 トリノに1-0で競り勝った 後のことだ。 エールディビジへの移籍の可能性 が報じられているものの、イタリア人指揮官は、このMFがナポリでの自身の構想に欠かせない存在だと断言。冬の移籍市場が近づく中、ベルギー人MFが退団を考えているとの見方を即座に否定した。

「片足を中に、もう片足を外に置いているわけではない。彼は並外れた選手だ。今夜を見ても分かるように、よくやっている」とナポリの指揮官はDAZNに語った。TUTTOmercatoWEBが伝えている。「昨年はケガで4、5カ月離脱した。彼はもう若手ではない。代表でもよくやったが、我々の下でもよくやっている。見方によっては違う評価になることもあるが、私はほかの選手たちと同様、彼にも非常に満足している」

疲労がたまるデ・ブライニーを戦術的に休ませる

トリノ戦でデ・ブライネがベンチスタートとなったのは、今季の国内大会で5度目だった。アッレグリ監督は、過密日程とベルギー代表での最近の出場を踏まえれば、戦術上必要な判断だったと説明した。重要な試合が控える中、司令塔のコンディションを保つための計算された起用とみられる。

「起用を管理するという話ではない。彼は多くの試合に出て、代表でもプレーした。今夜は交代選手が重要になる。彼は非常に高い技術を持つ選手で、フィジカルコンディションも大きく向上した。長い間プレーできなかった状態から戻ってきたんだ。我々は彼に非常に満足している」とアッレグリ監督は説明した。

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ナポリでの重圧への対処

トリノとの接戦を制した一戦では、粘り強さと守備の堅さが際立った。アッレグリ監督は、最近の試合ではそうした要素が欠けていたと感じていた。ナポリを取り巻く重圧を認めつつも、チームがセリエAの順位を上げようとする中で冷静さを求めた。難しい相手から勝利をもぎ取るために必要な「前向きなエネルギー」を、ようやくチームが示したとも語った。

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「選手たちはナポリの現状を受け止めたと思う。サッカーは結果がすべてだ。今日の時点で我々はトリノより勝ち点が1多かった。この10試合では、失点への恐れや、勝利を持ち帰るために必要なあと1センチが欠けていた」とアッレグリ監督は述べた。

サポーターの不満にも言及

この夜は問題がなかったわけではない。アッレグリ監督は、地元サポーターと最近摩擦が生じていたノア・ラングを擁護する必要もあった。サポーターには意見を表明する権利があると認める一方、ラングの勝利への貢献を称賛。クラブが厳しい連戦を迎えるにあたり、スタンドとピッチの団結を呼びかけた。

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「ラングについては残念に思う。先週の日曜日には誤解があったが、今夜もサポーターは素晴らしかった。取り戻さなければならないものは多く、苦しい道を歩むことになる。それでも、全員が一緒なら成功できると確信している。サポーターにはブーイングする権利があるが、彼は今夜とても良いプレーをした」と指揮官は締めくくった。