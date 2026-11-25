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マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、マンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグで2-2と引き分けたナポリが、あることを「初めて本当にうまくできた」と称賛した。11選手を欠きながら敵地で2度リードしたナポリは、欧州での目標達成に向けて戦い続けるなか、悔しさを抱えてエティハド・スタジアムを後にした。

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負傷者続出のナポリ、マンチェスター・シティと引き分け

アッレグリ監督は、主力を欠くナポリが 敵地でマンチェスター・シティと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの激闘 で、あることを「初めて本当にうまくできた」と認めた。ナポリは負傷などのコンディション面の問題、出場停止、チャンピオンズリーグの登録メンバーからの除外によって11選手を欠き、厳しい試合を覚悟してエティハド・スタジアムに乗り込んだ。

しかし、ナポリはエンツォ・マレスカ監督率いるチームを相手に崩れるどころか、ラスムス・ホイルンドとノア・ラングの得点で2度リードした。それでも、アイユブ・ブアディとラヤン・シェルキの角度のある位置からのシュートによってシティに追いつかれ、両チームは勝ち点1を分け合った。

アッレグリ監督、エティハドで見せた守備の進歩を称賛

試合後、Sky Sport Italiaの取材に応じたアッレグリ監督は、マンチェスターでの厳しい一戦で最大の収穫として、ボールを持たない場面でのチームの戦術的な規律を挙げた。

「非常に難しい試合だった。選手たちはよくやったし、もちろん相手の圧力に耐えなければならない時間帯もあった。だが、ボールを持たない場面でマンチェスター・シティの勢いを抑えることが、初めて本当にうまくできた」とアッレグリ監督は語った。

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「その点で選手たちは本当によくやった。引き分けは妥当な結果だ。最終的には悔しさを抱えてここを去ることになるが、選手たちには、欧州で戦うには自信と勇気が必要だと伝えた。プレーできるスペースはあるからだ。この後はサッスオーロ戦に向けて万全の準備をしなければならない。今夜は特に守備陣にとって良い練習になった」

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控えの選択肢を欠くなかでも悔しさ

アッレグリ監督にベンチから投入できる選手がほとんどいなかったことを考えれば、エティハド・スタジアムを悔しさとともに去ること自体が、ナポリの粘り強さを物語っている。それでも指揮官は、シティの積極的にラインを上げる守備を突き、相手に代償を払わせられたはずの場面を見逃さなかった。

「最も重要な勝ち点1を得られたこと、そしてパフォーマンスにも満足すべきだ」と指揮官は説明した。「相手の高いディフェンスラインをもっと生かすべき場面があり、良い形も何度か作れた。だが、非常に強い相手との対戦だった。選手たちは見事にやるべきことを実行した」

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この引き分けによって、チャンピオンズリーグのリーグフェーズの順位がすぐに大きく変わることはない。ナポリは5試合で勝ち点4の27位。決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ圏内との差は得失点差のみで、一方のシティは勝ち点10で6位につけている。

両チーム、国内で重要な一戦へ

両クラブはここから国内での戦いに目を向ける。ナポリは日曜日にセリエAでサッスオーロと対戦する。一方、マレスカ監督率いるチームは、プレミアリーグでのアーセナルとの重要な一戦に向け、早急に立て直さなければならない。