昨夜、マラドーナ・スタジアムで行われたローマ対ナポリの試合中と試合後のマッシミリアーノ・アッレグリの発言について、ラプレッセが信頼できる情報筋から得た情報によると、発言は昨日ピッチ脇にいた連盟検察局の調査官が作成した報告書に記載され、判断のためスポーツ判事に送られたという。





ナポリの監督はまず、ローマが3-3としたゴールの際にファウルが取られなかったことを受け、第4審判のサッキと主審のダマートに怒りを爆発させた。この反応により退場処分を受けた。その後、記者会見を終えたスタジアム内部で、こう発言した。「昨年、彼らは君たちのポケットにチャンピオンズリーグを入れてくれた」。アッレグリには、罰金のみから1試合以上の出場停止までの処分が科される可能性がある。





イタリアサッカー連盟（FIGC）の検察局は正式に動く前にスポーツ判事の判断を待つ可能性があるが、両者の手続きは別々に進む。スポーツ判事がピッチ上で受けたレッドカードに伴う出場停止と罰金について判断する一方、連盟の調査機関はロッカールームへ続く通路での発言に焦点を当てる。この二つの手続きによって、ナポリの監督に科される処分が全体として大幅に重くなり、予想よりもはるかに長い出場停止に直面する恐れがある。







