マルコ・カルネセッキはアタランタのGKで、今日、左膝の関節鏡手術を受けた。手術は成功し、数日中にリハビリを開始する。カルネセッキは日曜夜のインテル戦（4-4）のウォーミングアップ中に離脱し、検査で左膝内側半月板の損傷が判明していた。
2000年生まれのカルネセッキは今朝、半月板のクリーニングを目的とした関節鏡手術を受けた。手術は成功し、数日中にリハビリを開始する。
アタランタの発表は以下の通り。「マルコ・カルネセッキ選手は今朝、左膝の半月板のクリーニングを目的とした関節鏡手術を受けた。手術は成功し、数日中にリハビリを開始する」。
カルネセッキは今季ここまで16試合に出場（セリエAで11試合、カンファレンスリーグのリーグフェーズで5試合）し、24失点（リーグ戦で20失点、カンファレンスリーグで4失点）を喫している。
復帰までには約1カ月を要する見込みで、カルネセッキはクリスマス休暇後にピッチに戻れる可能性がある（1月3日にはウディネーゼ対アタランタが行われる）。
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る