アタランタ、パラディーノ監督：「代表戦で怪我をする選手がいないことを願っている。逆転を信じている」

ヴェローナ戦での勝利後、アタランタのラファエレ・パラディーノ監督がコメントし、次のように切り出した。「勝利は嬉しいが、ヘラス・ヴェローナにスペースを与えてしまったのは良くなかった。選手たちは体力が落ちているにもかかわらず、最後まで戦い抜いてくれたので誇りに思う。ヨーロッパでの戦いを続けるためには、今こそ重要なエネルギーを蓄える必要がある。」





続いて、代表戦について言及した。「まずは、代表戦で誰一人として怪我をしないことを願うしかない。我々は多くの直接対決を控えており、できるだけ多くの試合に勝つために全力を尽くさなければならない。13位からこの巻き返しを成し遂げることができた。全力を尽くしてくれたアタランタに感謝したい。





復帰組からの手応えも重要だ。「デ・ケテラール、ラスパドーリ、エデルソンは良い試合をしたが、出場時間が必要だ」。一方、守備面については満足感に満ちている。「無失点で済んだことを嬉しく思う。チーム全員を称賛したい」。





続いて、マルテン・デ・ルーンのセレモニーについてこう語った。「マルテンはアタランタに多くのものを与えてくれたし、その愛は報われた。この成果を誇りに思うよう彼に伝えた」。





最後に、彼は次のように強調して締めくくった。「我々は8つの決勝戦を控えている。コッパ・イタリアでも最後まで勝ち抜きたいという気持ちを忘れずに、最大限の力を出し切らなければならない。選手たちには多くのことを求めるつもりだ。正しいメンタリティさえあれば、歴史を刻むことができるだろう。」