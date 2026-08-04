ミッチェル・バッカーは即時、新天地を探すことができるようになった。オランダ人の同選手はアタランタとの契約をまだ1年残しているが、フリーで退団が可能となっている。

そう報じたのは、通常は信頼性が高いことで知られるジャーナリストのベン・ジェイコブズ氏だ。同氏によれば、アタランタは26歳のウイングバックを「余剰戦力」と見なしており、すでにクラブ側が退団を認めたという。

昨夏、バッカーは移籍にかなり近づいているように見えたが、その際に不運にも前十字じん帯を断裂。そうした事情もあり、今季のセリエAでの出場はわずか8分間にとどまった。

左利きのバッカーは、2023年にアタランタと契約する前にアヤックス、パリ・サンジェルマン、バイヤー・レバークーゼンでプレーしていた。現在の契約は2027年半ばまで残っているが、それを全うすることはなさそうだ。

バッカーの今後については、現時点では不透明となっている。過去にはオランダ代表の年代別代表経験者である同選手に対し、セルティックが関心を示していると報じられていた。さらに、トルコ・シュペル・リグのクラブも獲得に動く可能性があるようだ。

それでも、バッカーの退団が近づく中で、アタランタにはマルテン・デ・ローンというオランダ人選手が引き続き在籍している。このMFは今やキャプテンであり、クラブの象徴的存在へと成長している。