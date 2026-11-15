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インテルのDFマヌエル・アカンジが、代表ウィーク中に負傷が懸念されたことを受け、スイス代表から離脱した。経験豊富なセンターバックは直ちにイタリアへ戻り、インテルのメディカルスタッフによる検査を受ける予定だ。

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代表活動を切り上げ

マヌエル・アカンジが、月曜夜に行われるスコットランドとのネーションズリーグの試合を前に、スイス代表のキャンプを正式に離れた。コンディションへの懸念を受け、当初の予定より数日早くインテルに戻る許可が下りた。

31歳のDFは金曜夜、スロベニアとのアウェー戦で90分間フル出場し、激戦の末の0-0の引き分けに貢献していた。

『Sky Sport Italia』によると、アカンジを代表活動から離脱させる決定は、あくまで予防的な措置だという。スコットランド戦は欠場するものの、早期にミラノへ戻し、クラブの練習拠点で必要な回復期間を確保する狙いがある。

インテルに欠かせない存在

この知らせは、2026-27シーズンの開幕から数カ月間、元マンチェスター・シティのアカンジを大いに頼ってきたクリスティアン・キヴ監督にとって、多少の懸念材料となるだろう。アカンジはインテルの最終ラインでほぼ不動の存在となっており、公式戦15試合のうち12試合で先発している。

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イタリア王者にとっての重要性は、出場時間にも表れている。今季ここまで、チームでアカンジより長くプレーしているのはGKジョゼップ・マルティネスと中盤の要であるニコロ・バレッラだけだ。インテルのセリエAでの11試合中9試合、チャンピオンズリーグでの4試合中3試合に先発している。

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次はアタランタ戦へ

今回の懸念はあるものの、インテル内部では、2025年9月に期限付き移籍で加入し、2026年7月に完全移籍へ移行したアカンジが、11月22日にベルガモで行われるアタランタ戦では起用可能になるとの楽観的な見方がある。

優勝争いを続けるインテルとしては、経験豊富なDFに万全の状態で戻ってきてほしいところだ。インテルは現在、勝ち点28でセリエAの2位につけており、首位ラツィオとの差はわずか1ポイントとなっている。

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スイス、好調の今大会を有終の美で飾れるか

スイスは現在、勝ち点13でリーグB・グループ1の首位に立ち、2位スロベニアに5ポイント差をつけている。スコットランド戦の結果にかかわらずリーグAへの昇格をすでに決めており、グラスゴーでの前回対戦でもスコットランドに3-0で快勝したスイスは、今大会を有終の美で締めくくることを目指す。