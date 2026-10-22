アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグでアタランタと対戦する。日曜日にFCフローニンゲンを2-5で下した試合から、ミチェル・サンチェス監督は先発メンバーを数人入れ替えると、Voetbalzoneが予想している。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は21時に始まり、Ziggo Sport Selectで生中継される。

ステフェン・ベルフハイスとダレイ・ブリントは練習に復帰したものの、アタランタ戦には出場できない。アントン・ガーエイ、シモン・アディングラ、カイオ・エンリケ、オリヴァー・エドヴァルセンも負傷からの回復途上にある。

木曜日のゴールマウスを守るのはマルク・テア・シュテーゲン。右サイドバックにはティロ・ケーラーが復帰する。左サイドバックには再びオーウェン・ワインダルが入り、ユーリ・バースとアーロン・バウマンがアヤックスの守備陣の中央を担う。

アヤックスの中盤ではソフィアン・アムラバトが守備のバランスを取る。フローニンゲン戦で右サイドから中央寄りに位置していたデイヴィ・クラーセンも先発し、ユリアン・ブラントがこのラインで攻撃に推進力をもたらす役割を担う。

前線の右にはヴィクトル・ツィガンコフではなくオスカル・グルフが起用され、左サイドではアブデラ・ワザンが先発する。アタランタ戦の最前線では、トル・アロコダレがマルコス・レオナルドに代わって起用される。

アヤックスはフローニンゲンでの大勝で自信を得た。一方のアタランタは日曜日、ACミランを相手に力強く反撃したが、最終的にはサン・シーロを3-2の敗戦で後にした。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン、ケーラー、バース、バウマン、ワインダル、ブラント、アムラバト、クラーセン、グルフ、トル、ワザン。