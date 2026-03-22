アタランタ対ヘラス・ヴェローナ 1-0：試合結果

アタランタ対ヘラス・ヴェローナ 1-0
得点者：ザッパコスタ（前半37分）
アタランタ（4-4-2）：カルネセッキ 6.5、スカルヴィーニ 6.5、ジムシティ 6.5、コラシナツ 6.5（ヒエン 6 後半31分）； ザッパコスタ 7.5、デ・ルーン 7（サマルジッチ 43分 後半）、エデルソン 7（パサリッチ 6 18分 後半）、ベルナスコーニ 6；デ・ケテラエレ 6（ムサ 6 31分 後半）、ザレフスキ 6.5（ラスパドーリ 6 19分 後半）； クルストヴィッチ 7。監督：パラディーノ 6.5。
ヘラス・ヴェローナ（3-5-2）：モンティポ 6；ネルソン 5.5、エドムンドソン 5.5、ヴァレンティーニ 5；ベルガリ 6.5、アクパ・アクプロ 6（ベルネデ 40分後半）、 ガリアルディーニ 5.5（アル・ムスラティ 6 後半21分）、ハルウィ 6（ススロフ 6 後半21分）、フレセ 5（オイエゴケ 6 前半1分）；ボウイ 5（サール 6 後半33分）、オルバン 6。監督：サンマルコ 5.5。
主審：アイロルディ（モルフェッタ）6。
警告：エドムンドソン、ヴァレンティーニ、ガリアルディーニ、ヒエン。
追加時間：前半1分、後半4分。