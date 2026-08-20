アタランタ対ハポエルは厳戒態勢。ドローン警戒で空域閉鎖

今日20時30分、ベルガモでアタランタがハポエル・テルアビブと、カンファレンスリーグ予選第1戦を戦う。カンファレンスリーグは欧州のサッカー大会で3番目に重要な大会だ。こうしたケースではよくあることだが、イスラエルのチームとそのサポーターの来場に大きな注目が集まっており、異例の警備態勢が整えられている。





以前から、一般市民や政治家、各種団体の間では、ガザ地区で行われた虐殺や、現在進行中の他の戦争における役割を理由に、イスラエルを国際大会から除外するよう求める大きな運動がある。ベルガモでも複数の団体が試合の中止を求め、さまざまな平和的抗議活動を行っている。





試合はアタランタの本拠地ニューバランス・アレーナで開催される。ここ数日、治安当局と県庁の双方で公共の安全確保に向けた会合が複数回行われてきた。350人の警察官が配置される見通しだと、コリエレ・デラ・セラが非公式な数字を引用して報じている。 内務省はその後、他都市からの増援派遣に加え、ヘリコプターと対ドローン機器の使用も認めた。





イタリア民間航空局（Enac）もまた、Notam（「Notice to air mission」）を発出した。これはパイロット向けの特別通達で、ドローンを含むあらゆる飛行体について、スタジアム上空の飛行を禁止する内容だ。この禁止措置は8月19日水曜の午後からすでに始まっており、スタジアムが空になるまで有効となる。





スタジアム入場システムにも、より厳しい監視が敷かれる。治安当局はアタランタに対し、入場口の係員数を増やし、横断幕や旗の検査も強化するよう求めた。禁止対象にはパレスチナの旗も含まれている。イスラエルのチームは火曜日から市内に滞在しており、約1000人のサポーターが今日ベルガモ空港に到着する見込みで、そこからスタジアムのクルヴァ・スッドまで直接護送される予定だ。