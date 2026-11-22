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セリエA第12節、アタランタ対インテルの試合をLIVEでお届け

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アタランタ対インテルは、2026-27シーズンのセリエA第12節を代表するビッグマッチだ。ベルガモのニュー・バランス・アレーナでは20時45分から、2チームが対戦する。スクデット争いと欧州大会出場権争いが交錯する一戦だ。マウリツィオ・サッリ率いるアタランタは、中断前にモンツァに勝利して復調。8節で勝ち点5しか獲得できなかった苦しい時期を終え、上位7位以内への追い上げを止めたくない。一方、クリスティアン・キヴ率いるインテルは、ダービーで敗れた後、サン・シーロで行われたコモとの直接対決で力強く立ち直った。ローマとラツィオが勝利した今、インテルにはピッチ上での結果が求められる。アタランタは現在、欧州大会出場圏まで勝ち点7差だ。

アタランタ対インテル

得点者：－

アタランタ対インテル：予想スタメンと試合データ

アタランタ対インテル



得点者：－



アタランタ（4-2-3-1）：カルネセッキ；ザッパコスタ、スカルヴィーニ、コラシナツ、ベルナスコーニ；ケシエ、エデルソン；エルマス、デ・ケテラーレ、ロウ；クルストヴィッチ。

監督：サッリ。



インテル（3-5-2）：J・マルティネス；ビセック、バストーニ、カルロス・アウグスト；スペンス、バレッラ、チャルハノール、スチッチ、ディマルコ；P・エスポジト、テュラム。

監督：キヴ。



主審：－

警告：－

退場：－

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ゴールと主なプレー



0分 ベルガモのニュー・バランス・アレーナで20時45分にキックオフ



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