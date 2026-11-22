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セリエA第12節、アタランタ対インテルをライブ速報

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アタランタ対インテルは、2026-27シーズンのセリエA第12節屈指のビッグマッチ。ベルガモのニュー・バランス・アリーナで20時45分から対戦するのは、2チーム。順位表で拮抗し、セリエA優勝争いと欧州大会出場権争いが交錯する一戦だ。マウリツィオ・サッリ率いるインテルは、中断前のモンツァ戦に勝利し、8試合でわずか5ポイントしか獲得できなかった苦しい時期に終止符を打った。上位7位以内への追い上げを止めるつもりはない。一方、クリスティアン・キヴ率いるインテルは、ダービーでの敗戦後、サン・シーロで行われたコモとのもう一つの直接対決で力強く立ち直った。ローマとラツィオが勝利した後だけに、インテルはピッチ上で結果を出す必要がある。一方、アタランタは現在、欧州大会出場圏まで7ポイント差だ。

アタランタ対インテル

得点者：―

アタランタ対インテル：予想先発メンバーと試合情報

アタランタ対インテル



得点者：―



アタランタ（4-2-3-1）：カルネセッキ、ザッパコスタ、スカルヴィーニ、コラシナツ、ベッラノーヴァ、ケシエ、エデルソン、エルマス、デ・ケテラーレ、ロウ、クルストヴィッチ。

監督：サッリ。



インテル（3-5-2）：J・マルティネス、パヴァール、ビセック、バストーニ、スペンス、バレッラ、チャルハノール、ジョーンズ、ディマルコ、P・エスポジト、テュラム。

監督：キヴ。



主審：―

警告：―

退場：―

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ゴールと主なプレー



0分 ベルガモのニュー・バランス・アリーナで20時45分にキックオフ



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