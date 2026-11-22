共有 GOALをGoogleでフォロー

セリエA第12節、アタランタ対インテルをLIVEでお届け

広告

アタランタ対インテルは、2026-27シーズンのセリエA第12節を代表するビッグマッチだ。ベルガモのニュー・バランス・アリーナで20時45分から対戦する両チームにとって、スクデット争いと欧州大会出場権争いが交差する一戦となる。

監督を務めるマウリツィオ・サッリのアタランタは、直前の8試合でわずか勝ち点5と苦しい時期を過ごしたが、中断期間前にモンツァを下して復調。上位7位以内への追い上げを止めたくない。一方、クリスティアン・キヴ率いるインテルは、ダービーでの敗戦後、サン・シーロでのコモとの直接対決で力強く立ち直った。ローマとラツィオが勝利した今、インテルはピッチ上で結果を出すことが求められる。アタランタは現在、欧州大会出場圏まで勝ち点7差だ。



アタランタ対インテル 2-3

得点者：16分 ピオ・エスポージト（I）、32分 ピオ・エスポージト（i）、35分 エルマス（A）、52分 ピオ・エスポージト（I）、72分 デ・ケテラーレ（A）

ゴール・主な場面



72分 ゴール -



71分 チャンス - ザレフスキが左から蹴ったCKはクルストヴィッチへ。ヘディングシュート。



60分 テュラムが1対4の状況でカウンターに持ち込み、ペナルティーエリア際でスカルヴィーニに倒される。妥当なイエローカード。ディマルコのFKは壁に当たった。



52分 ゴール - パヴァールがクルストヴィッチより先にボールを奪い、インテルの攻撃を再開。テュラムがペナルティーエリア際まで運び、アタランタの守備陣を切り裂く絶妙なスルーパスでピオ・エスポージトをスポルティエッロと1対1にする。イタリア人FWは冷静に右足でボールを浮かせ、3-1とした。



42分 抗議 - アタランタとサッリがマレスカ主審に激しく抗議。主審はカウンターにつながり得たプレーを止め、ベルガモのチームの攻撃陣付近での空中戦におけるザレフスキのスチッチへのファウルを、プレーをさかのぼって取った（ 判定の検証はこちら ）



35分 ゴール - アタランタが反撃。ザレフスキがペナルティーエリア左でボールを受け、後方のエルマスへクロスを送る。エルマスは左足でのダイレクトシュートを空振りしたが、ボールは足元に残った。元ナポリの選手は瞬時に体勢を整え、マルティネスにはどうすることもできない強烈なシュートを決めた。



34分 負傷 - インテルが最初の交代を強いられる。チャルハノールが太ももの屈筋に問題を抱え、筋肉の負傷で交代を求めた。



32分 ゴール - ディマルコがCKを蹴ると、ペナルティーエリア中央でフリーになったピオ・エスポージトが再び飛び上がり、ヘディングで追加点を決めた。



32分 チャンス - テュラムがペナルティーエリア内でフリーになってダイレクトで右足を振るが、スポルティエッロがセーブ。さらにスポルティエッロは、至近距離から再びシュートの機会を得たピオ・エスポージトの一撃も見事に防いだ。



31分 チャンス - アタランタは左からクルストヴィッチがペナルティーエリア内に入り、それほど強くない低いシュートを放つ。マルティネスは地面に倒れ込みながら弾き損ねたが、スペイン人GKは瞬時に体勢を立て直し、無人のゴールへ決められたはずのデ・ケテラーレから、足でボールを遠ざけた。



16分 ゴール - インテルが右サイドから攻撃を組み立てる。アタランタ守備陣はテュラムへの縦パスを2度跳ね返したが、ボールはサイドに開いたバレッラへ。バレッラのクロスもスカルヴィーニがクリアしたものの、距離が出ない。いち早くボールに反応したバレッラがすぐにシュートを放つと、これも相手に当たってペナルティーエリア中央へ。フリーになっていたピオ・エスポージトが素早く決め、スポルティエッロを破った。



11分 チャンス - テュラムが右サイドでロングボールを収め、駆け上がるディマルコへヒールでつなぐ。中央へのクロスに、コラシナツとスカルヴィーニの間でポジションを取ったピオ・エスポージトが頭で合わせたが、ボールはファーポストのわずか外へ。



7分 ザレフスキがピオ・エスポージトのヘディングによるミスクリアを拾い、右から中央へ切り込んでシュート。しかし、マルティネスが正面で倒れ込みながらセーブした。



3分 チャンス - ムヒタリアンがペナルティーエリア内でボールを受け、アタランタ守備陣を引きつけてから、エリア際のチャルハノールへつなぐ。強烈な右足のシュートはアタランタの選手たちを抜けたが、最後にコラシナツが足を出し、CKに逃れた。



0分 負傷 - カルネセッキがウォーミングアップ中に膝を痛めた。先発メンバーとして登録されていたが、出場を断念。スポルティエッロがプレーする。



0分 ベルガモのニュー・バランス・アリーナで20時45分キックオフ



試合情報、スタッツ、注目データ、分刻みの速報はこちら



アタランタ対インテル：試合記録



アタランタ対インテル 1-3



得点者：16分 ピオ・エスポージト（I） 32分 ピオ・エスポージト（I）、35分 エルマス（A）、52分 ピオ・エスポージト（I）



アタランタ（4-2-3-1）：スポルティエッロ；ベッラノーヴァ、スカルヴィーニ、コラシナツ、ザッパコスタ；ケシエ、エデルソン（69分 パシャリッチ）；エルマス（69分 ロウ）、デ・ケテラーレ、ザレフスキ；クルストヴィッチ。



控え：ソンゾーニ、スレマナ、スカマッカ、サマルジッチ、ラスパドーリ、クリステンセン、オブリッチ、イデレ、ベルナスコーニ、ガエターノ。



監督：サッリ



インテル（3-5-2）： J・マルティネス；パヴァール、バストーニ、カルロス・アウグスト；スペンス、バレッラ（64分 ジョーンズ）、チャルハノール（33分 スチッチ）、ムヒタリアン、ディマルコ（64分 アカンジ）；テュラム、ピオ・エスポージト。



控え：ディ・ジェンナーロ、プロヴェデル、スタンコヴィッチ、ストーンズ ラウタロ・マルティネス、ルイス・エンリケ、ディウフ、ビセック、ラヴェッリ。



監督： キヴ



主審：マレスカ



警告：スカルヴィーニ（A）



退場：なし