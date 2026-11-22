共有 GOALをGoogleでフォロー

セリエA第12節、アタランタ対インテルをライブ速報

広告

アタランタ対インテルは、2026-27シーズンのセリエA第12節における注目の大一番だ。ベルガモのニュー・バランス・アレーナで20時45分から、順位表で競り合う2チームが対戦する。セリエA優勝争いと欧州大会出場権争いの両面で重要な一戦となる。

マウリツィオ・サッリ率いるアタランタは、直近8節でわずか5ポイントという苦しい時期を、代表ウィーク前のモンツァ戦勝利で抜け出した。順位表の上位7位以内を目指す追い上げを止めたくない。一方、クリスティアン・キヴ率いるインテルは、ダービーでの敗戦後、前節のコモとの直接対決で本拠地サン・シーロで力強く立ち直った。ローマとラツィオが勝利した後だけに、インテルにはピッチ上での結果が求められる。一方、アタランタは現時点で欧州大会出場圏まで7ポイント差がある。



アタランタ対インテル 0-0

得点者：なし

ゴールと主なプレー



3分 チャンス：ムヒタリアンがペナルティーエリア内でボールを受け、アタランタの守備陣を引きつけてから、エリア際のチャルハノールにつなぐ。強烈な右足のシュートはアタランタの選手たちを抜けたが、コラシナツが土壇場で足を出して防ぎ、CKに逃れた。



0分 負傷：カルネセッキがウォーミングアップ中に膝を痛めた。先発メンバーに名を連ねていたが、出場を断念。スポルティエッロがプレーする。



0分ベルガモのニュー・バランス・アレーナで20時45分にキックオフ



試合情報、データ、注目情報、分刻みの速報はこちら



アタランタ対インテル：試合記録



アタランタ対インテル 0-0



得点者：なし



アタランタ（4-2-3-1）：スポルティエッロ、ベッラノーヴァ、スカルヴィーニ、コラシナツ、ザッパコスタ、ケシエ、エデルソン、エルマス、デ・ケテラーレ、ザレフスキ、クルストヴィッチ。



控え：ソンゾーニ、スレマナ、パシャリッチ、スカマッカ、サマルジッチ、ロウ、ラスパドーリ、クリステンセン、オブリッチ、イデレ、ベルナスコーニ、ガエターノ。



監督：サッリ



インテル（3-5-2）：J・マルティネス、パヴァール、バストーニ、カルロス・アウグスト、スペンス、バレッラ、チャルハノール、ムヒタリアン、ディマルコ、テュラム、ピオ・エスポジト。



控え：ディ・ジェンナーロ、プロヴェデル、スタンコヴィッチ、ストーンズ、スチッチ、ラウタロ・マルティネス、ルイス・エンリケ、ディウフ、ジョーンズ、アカンジ、ビセック、ラヴェッリ。



監督：キヴ



主審：マレスカ



警告：なし



退場：なし