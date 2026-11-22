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アタランタ対インテルは、2026-27シーズンのセリエA第12節、日曜日を締めくくるビッグマッチだ。ミラノのインテルは優勝争い、ホームのアタランタは欧州大会出場圏への追い上げを見据えており、双方の直接的なライバルの結果を踏まえても非常に重要な一戦となる。

それだけに、オルサート審判委員長が主審に指名したマレスカには大きなプレッシャーがかかる。VARルームではガリリョとディ・パオロがサポートする。カルチョメルカートが、試合で議論を呼ぶ判定をすべてリアルタイムで伝える。



審判団の全一覧

アタランタ対インテル 20時45分

マレスカ

ロッシ M. - マストロドナート

第4審判: コロンボ

VAR: ガリリョ

AVAR: ディ・パオロ

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全判定を検証



90分 PK：デ・ケテラーレがバストーニと巧みに競り合いながら頭で高く跳ぶ。バランスを崩したバストーニは両腕を広げて上げ、ベルギー人選手が頭で触れたボールはイタリア人DFの上げた腕に当たった。マレスカはPKを宣告。インテルは元ミランのデ・ケテラーレの肘がバストーニの肩に当たったとして抗議した。



マレッリ：「バストーニは両腕が高すぎ、体の輪郭の外に出ている。この場合、PKの判定は正しい」



75分 PK：テュラムが相手を次々とかわし、スポルティエッロも抜いてシュート。ゴールライン上でザッパコスタがボールに触れた。ザッパコスタは倒れながら手でボールを止め、さらにゴールに入るのを防ぐためにボールに触れた。



マレッリの見解：マレッリ：「罰せられるのは2度目の動きだ。倒れながらボールの上に乗る動きは罰せられない。倒れた状態での2度目の動きは、ボールがその場に残らなくなるのを防ぐためのものだ。イエローカードが妥当だ。ボールは止まっており、2度目に触れた時点では、いずれにせよゴールには入らなかったからだ」



65分 スローインの権利が相手へ：カルロス・アウグストはスローインまでに時間をかけすぎ、結局バストーニに任せた。しかしマレスカはすでに5までのカウントを始めており、時間稼ぎとして相手ボールのスローインを宣告した。



58分 スカルヴィーニにイエロー：テュラムが1対4の状況でカウンターに飛び出し、左へ切り返したところをペナルティーエリア際でスカルヴィーニに倒された。イエローカードは当然だ。



42分 アタランタが猛抗議

マレスカは中盤の相手陣内でザレフスキがスチッチに犯したファウルを取って笛を吹き、アタランタのカウンターになり得たプレーを止めた。アタランタはマレスカに激しく抗議した。



35分 2-1の場面、カルロス・アウグストが全員をオンサイドに

アタランタの1-2とするゴールにも問題はない。縦へのパスを受けたザレフスキは、カルロス・アウグストによってオンサイドになっていた。折り返しを受けたエルマスはシュートを打ち損ねたが、反則は犯しておらず、うまく得点した。



32分 2-0のゴールは有効

インテルの2-0とするゴールも問題ない。ピオ・エスポジトはペナルティーエリア中央でマークを受けずに高く跳び、アタランタの選手が誰かに妨害されることもなかった。



29分 バレッラにイエローが出ず

アタランタ陣内の中盤、タッチライン際でボールを守ったエデルソンに、バレッラが背後から激しく接触した。マレスカはインテルの選手に向かって駆け寄り、カードを示すそぶりを見せたが、口頭での注意にとどめた。



20分 マルティネスが抗議

ジョセップ・マルティネスはコーナーキックでペナルティーエリア中央へ飛び出し、ボールを失った後に抗議した。GKは接触を訴えたが、接触したのはアタランタの選手ではなく味方だった。



16分 ピオ・エスポジトの1-0は有効

アタランタの守備陣はピオ・エスポジトのゴールに両腕を広げてアピールしたが、判定に問題はない。スカルヴィーニの短いクリアにバレッラが誰よりも早く反応してシュートを試み、ボールはピオ・エスポジトの足元へ。正しい位置から動き出していたピオ・エスポジトが、1-0とした。