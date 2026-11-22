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アタランタ対インテルは、2026-27シーズンのセリエA第12節、日曜日の締めくくりとなるビッグマッチだ。優勝争いに臨むインテルにとっても、欧州大会出場圏を追うホームのアタランタにとっても、直接のライバルたちの結果を踏まえれば極めて重要な一戦となる。

それだけに、オルサート審判委員長がこの試合の担当に指名したマレスカ主審には大きな重圧がかかる。VAR室ではガリリョとディ・パオロが補佐する。カルチョメルカートが、試合中の議論を呼ぶ判定を随時伝える。



審判団の全構成

アタランタ対インテル 20時45分

主審：マレスカ

副審：ロッシ・M、マストロドナート

第4審判： コロンボ

VAR： ガリリョ

AVAR： ディ・パオロ

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判定を巡る全場面



65分 スローインの権利が相手に移る カルロス・アウグストがスローインまでに時間をかけすぎ、最後はバストーニに任せようとした。しかしマレスカ主審はすでに5秒のカウントを始めており、時間をかけすぎたとして相手ボールのスローインを宣告した。



58分 スカルヴィーニにイエローカード テュラムが1人対4人の状況でカウンターを仕掛け、左に切り返したところをペナルティーエリア際でスカルヴィーニに倒された。明らかな警告だ。



42分 アタランタが激しく抗議

アタランタは、マレスカ主審が敵陣でのザレフスキのスチッチに対するファウルを取って、アタランタのカウンターになり得たプレーを止めたことに激しく抗議した。



35分 2-1の場面、カルロス・アウグストが全員をオンサイドに

アタランタが1-2とした得点も問題なし。裏へのパスを受けたザレフスキは、カルロス・アウグストが残っていたためオンサイドだった。折り返しを受けたエルマスはシュートをうまく打てなかったが、反則は犯しておらず、巧みに得点を決めた。



32分 2-0の得点は有効

インテルの2-0の得点も問題なし。ピオ・エスポジトはペナルティーエリア中央でマークを受けずに頭で競り勝ち、アタランタの選手が妨害された場面もなかった。



29分 バレッラへの警告を欠く

アタランタの自陣、タッチライン付近でボールを守ったエデルソンに対し、バレッラが背後から激しくタックル。マレスカ主審はカードを示すかのようにインテルの選手へ駆け寄ったが、口頭注意にとどめた。



20分 マルティネスが抗議

ジョゼップ・マルティネスは、コーナーキックからペナルティーエリア中央へ飛び出してボールを失い、接触があったと抗議した。しかし、接触したのはアタランタの選手ではなく味方だった。



16分 ピオ・エスポジトの先制点は有効

アタランタの守備陣はピオ・エスポジトの得点に両手を上げて訴えたが、すべてルール上問題なし。スカルヴィーニの短いクリアにバレッラがいち早く反応してシュートを試みると、オンサイドの位置にいたピオ・エスポジトの足元にボールが渡り、1-0とした。