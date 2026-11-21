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ルベン・アモリム監督は、クラブ史上最高額で加入したゴンサロ・ラモスを強く擁護。FWが得点できていないのは個人の問題ではなく、ミランの戦術的な課題によるものだと主張した。また、ポルトガル人指揮官は、代表活動から戻った若手フランチェスコ・カマルダの意識に大きな変化があったことも明かした。

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アモリム監督、ラモスの無得点はチームの攻撃回数に原因があると指摘

ミランのアモリム監督は、クラブ史上最高額で加入したラモスがサン・シーロで得点に苦しむスタートを切ったものの、同選手だけに責任を負わせることを拒んだ。ミランが日曜日のフロジノーネ戦でセリエAの戦いを再開するにあたり、注目は必然的にチームの得点力へと向かっている。アルファジョ・シセ、アドリアン・ラビオ、クリスティアン・プリシッチ、ディエゴ・モレイラは今季、公式戦で計21ゴールを記録。一方、ラモスとその控えを務めるカマルダは2人合わせてわずか3ゴールで、3点ともポルトガル代表FWが決めている。

土曜日に取材に応じたアモリム監督は、原因はFWの決定力ではなく、チームが質の高いチャンスを作れないことにあるとの見方を示した。「もちろん、カマルダとラモスを助けるために、（1月に）もう一つ選択肢を増やすのは良いことかもしれない。ただ、ラモスが苦しんでいるのはチームが苦しんでいるからだと思う。皆さんも私も持っているデータを理解するために、私には2週間あった。我々はアタッキングサードに進入できていない。そこに入ること、そしてそこから攻撃を続けることに関して、我々は最も苦戦しているチームの一つだ。シュートの数も多くない。ペナルティーエリア外から何本もシュートを打つチームにはしたくない。そこからは大抵、得点できないからだ。だが、我々はラモスを助けられていない」

数字だけでは測れないラモスの献身を評価

得点数は期待を下回っているものの 、アモリム監督はラモスが先発メンバーにもたらす、数字には表れない貢献を強調した。ポルトガル代表FWは昨夏、パリ・サンジェルマンから7400万ユーロに追加費用を加えた移籍金でミランに加入。それまでフランスの強豪で公式戦131試合に出場し、45ゴールを挙げていた。指揮官は、ベンフィカ出身のFWが得点者にならなくても試合に影響を与えている例として、最近のジェノア戦を挙げた。

ミランの指揮官は続けた。「ジェノア戦では、ラモスがいなければ我々は2点を取れなかった。彼自身は得点していないが、彼がいなければあの2点は生まれなかった。私が最も懸念しているのはチームのことであり、攻撃の回数だ。このままではいけない。我々は多くのゴールを決めているが、攻撃の回数は少ない。攻撃の回数が少ないまま得点を増やし、それを維持できると考えているなら、この先は続かない。だから私の目標はチームを前へ押し出すことだ。それは私の仕事であって、ラモスの仕事ではない」

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カマルダの変化を後押ししたバルディーニ監督

話題は、今季アモリム監督の下で出場機会を得られずにいる期待の若手カマルダにも及んだ。セリエAでの出場はわずか36分にとどまり、10代のFWの士気を懸念する声もあった。しかしアモリム監督は、U-21イタリア代表での活動を終えて戻った18歳の様子に、明らかな変化を感じたという。そして、代表活動中に個別に話をし、FWの自信を取り戻すうえで重要な役割を果たしたとして、U-21イタリア代表のシルヴィオ・バルディーニ監督を評価した。

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若手FWの成長について、アモリム監督は語った。「彼の戻ってきた時の様子には本当に満足している。環境が変わったからかもしれない。バルディーニ監督が彼と話をしたと聞いた。何を話したのかは知らないが、彼は以前より明るい様子で戻ってきた。バルディーニ監督が彼と話してくれたことを本当にうれしく思うし、カマルダにとっても良かった。ただ、ビッグクラブにいる若手にはこういうことも起こる。次の練習に集中して、楽しみ、それから次の試合に向かえば、物事は落ち着いていく。1月について質問するのは分かるが、1月はまだずっと先だ」

サン・シーロで将来を見据えて

アモリム監督は、クラブ史上最高額の新戦力と下部組織出身の才能の双方について、忍耐が必要だと説いた。ミランほどのクラブでプレーする重圧に慣れるには時間がかかると強調している。ミランは現在4位で、勝ち点差わずか4のフロジノーネと対戦するだけに、 結果を出すことが直ちに求められている 。

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最後に、指揮官はこう語った。「ラモス、カマルダ、プリシッチ、ラビオ、全員をペナルティーエリアの近くまで押し上げる必要がある。ラモスが苦しんでいるのはチームが苦しんでいるからだ。それでも彼はMFやセンターバックを追いかけている。それが彼の仕事ではないことは分かっている。ゴールを決めるために獲得した選手だということも分かっている。だが、私はラモスを助けるために最善を尽くせていない一方で、ラモスは私を助けるためにあらゆることをしてくれている。彼が多くのゴールを決めるようになると分かっている。ただ、彼がストライカーの位置でプレーできるよう、チームを前へ押し出す必要がある。彼には成長し、クラブに落ち着くための時間が必要だ。1月に何が起こるかは分からない。彼は次の試合に集中しなければならない。サッカーでは1週間で全てが変わり得るのだから、1月までとなればなおさらだ」