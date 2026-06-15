アセンシオ：「モウリーニョ監督と共にリーグ優勝を果たす。新戦力はレアル・マドリードにとって『飛躍的な進化』だ。」

レアル・マドリードのディフェンスの要、ラウル・アセンシオは、新監督ジョゼ・モウリーニョの就任を歓迎した。彼は2010～2013年の初監督時代、モウリーニョが「チームの闘争心を変えた」と振り返り、再びその下でプレーする意欲を示した。

23歳のアセンシオは、バルセロナとカタルーニャのグランプリ開催中にモンテメロから放送された番組「エル・デス・マルケス」で、デビッド・イバニェスに対し、「モウリーニョ監督との新たなプロジェクトは非常にエキサイティングで、本当にスタートが待ち遠しい」と語った。

「幼少期に彼がチームをどう変えたか、クラブに注入した闘争心、怒り、決意を見てきた。それらは今の私を形作った資質だ」と続けた。

来季のリーガ制覇について、カナリア諸島出身の彼は自信を示した。 「もちろん、できる。モウリーニョ監督は100ポイントと121ゴールの記録を残した。私たちも挑戦する」と、2011-2012シーズンのリーグ記録に言及した。

ベルナルド・シルバ

また、マンチェスター・シティのポルトガル代表ベルナルド・シルバの夏の加入の可能性については、 「彼は非常に優秀で、チームにとって大きな強化になる」と語り、「誰が来ても歓迎する。プロジェクトの成功を確信している」と強調した。