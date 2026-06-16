イラク代表のグレアム・アーノルド監督は、2026年ワールドカップ初戦のノルウェー戦に臨む先発メンバーを決めた。

試合は水曜午前1時（メッカ時間）に開催され、フランスとセネガルと同組のグループ9開幕戦となる。

メンバーはスペインとの親善試合（1－1）から大幅に変更されていない。

ノルウェー戦の先発メンバーは以下の通り。

GK：ジャラール・ハッサン。

DF：アカム・ハシェム、ザイド・タヒシン、ミルハス・ドスキ。

MF：フセイン・アリ、ザイド・イスマイル、アミール・アル＝アマリ、イブラヒム・バイシュ。

フォワード：アリ・ジャシム、アイマン・フセイン、アリ・アルハマディ。

一方のノルウェーは、マンチェスター・シティのハーランド、アーセナルのウーデガード、アトレティコ・マドリードのソルロートが攻撃を牽引する。

ストール・ソルバック監督が選んだノルウェーの先発は、大会前に行われたモロッコ戦と全く同じ以下のメンバーだ：

GK：オーリアン・ニールランド。

DF：クリストファー・エア、ミュラー・ヴォルフ、ジュリアン・ライアーソン、トルビオン・ヘイギム。

中盤：サンダー・ベベルグ、マルテン・ウーデガード、フレデリック・オルセン。

FW：アントニオ・ヌサ、アレクサンダー・ソルロス、アーリング・ハーランド。

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