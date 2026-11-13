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アスレティック・クルブのMFオイアン・サンセトは、バスク代表が将来のワールドカップに出場できるよう、公式に認められることを望んでいる。スペイン代表でもあるサンセトは、土曜日のベネズエラ戦でエウスカル・セレクシオアの一員として初出場するのを前に、その思いを語った。

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バスク代表、注目の一戦へ準備

ハゴバ・アラサテ監督率いるバスク代表が木曜日、レサマで2日間の合宿を開始した。オイアン・サンセトは、バスク地方がサッカー界での正式な承認を求める動きへの支持を表明している。土曜日にサン・マメスで行われる試合は、初代バスク政府の発足90周年を記念するものだが、コンディションの問題によりアイ トル・フェルナンデス、ダニ・ビビアン、ウーゴ・リンコンが参加を辞退した。

その後、ウナイ・マレロ、アンドニ・ゴロサベル、ベニャト・プラドスが、DFイゴール・スベルディアとともに追加招集された。

サンセト、ワールドカップ出場の夢を語る

ナバラ出身のMFサンセトは、2023年の欧州選手権予選で行われたスコットランド戦でスペイン代表デビューを飾り、得点も記録した。それでも、バスク代表でのデビューを前に、自身の考えを明確にした。

「愛するチームでプレーできるのは誇りだ。実現することを願っているし、いつか自分たちの国の代表としてワールドカップでプレーできればと思う」と、サンセトはレサマで記者団に語った。

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筋肉の問題でクラブの試合を4試合欠場していたアスレティックの司令塔は、「完全に回復した」と明言。ベネズエラとの対戦は「試合勘を取り戻す助けになる」と付け加えた。

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チームの実力にも自信を示し、「素晴らしいチームだし、多くのことを成し遂げられる」と語った。

アラサテ監督、正式承認を求める動きを支持

バスクサッカー連盟は最近、正式な承認を求めてスペイン国家スポーツ評議会に再申請した。サーフィンとバスク・ペロタには先例があり、バスク地方はハイアライとハンドペロタのダブルスで世界タイトルを獲得している。

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「アルゼンチンとウルグアイに渡ったベリアトゥアの人々を通じて、私はペロタの状況を直接経験した。彼らが成し遂げたことを誇りに思う。競技ごとに事情は異なり、利害の対立も間違いなくあるだろう。だが、第一歩は本気で取り組む意思を持つことであり、私たちにはそれがあると思う」と、オサスナのアラサテ監督は述べた。

昨年、5万1000人のファンの前で行われたパレスチナとの対戦を受け、同監督は「求められる水準は非常に高いが、私たちは意欲にあふれている」と語り、こう続けた。「選手たちはこのユニフォームを着ると、持てる力をすべて出し切る。彼らの目には輝きがあり、いいプレーをしたいという意欲が見える。また勝てない理由はないだろう。私たちには強豪国の代表と渡り合える実力があり、土曜日はそれを示す絶好の舞台だ」

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土曜日のキックオフへ向けた最終調整

チームは金曜日の午前、サン＝ジャン＝ド＝リュズで公開練習を行い、その後、初代バスク大統領ホセ・アントニオ・アギーレの墓に献花する。アラサテ監督は土曜日の夜、ベネズエラ代表との試合で全選手が出場できるよう、前後半で異なるメンバーを起用する予定だ。試合後、選手たちは国内での試合に向けて所属クラブに戻る。