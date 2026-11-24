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アストン・ヴィラの左サイドバック、イアン・マートセンが、火曜夜にイスタンブールで対戦するガラタサライとのチャンピオンズリーグ戦について、ウナイ・エメリ監督率いるチームに厳しい戦いを覚悟するよう警告した。足首の負傷から予定より早く復帰し、2032年までの新契約を結んだばかりのオランダ人DFは、ホームのガラタサライをトルコ最強のチームと評した。

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マートセン、イスタンブールでの一戦を警戒

マートセンは、ヴィラがチャンピオンズリーグのリーグフェーズ開幕4試合で3勝を挙げているものの、ガラタサライを過小評価しないよう警告した。先月、 ヴィラはヴィラ・パークでフェネルバフチェに6-0で大勝し 、昨季にはイスタンブールでフライブルクを相手にヨーロッパリーグのトロフィーを掲げた。それでもオランダ人DFは、敵地でははるかに厳しい戦いになると予想している。足首の問題から回復した24歳は、重要な役割を担う準備ができている。

新契約と負傷からの回復に喜び

マートセンは、リュカ・ディニュが夏にパリ・サンジェルマンへ移籍して以降、ヴィラの左サイドバックの第一候補となった。 2024年7月にチェルシーから加入 してから出場数は100試合を超え、 11月11日には2032年までの新契約を結んだ 。

マートセンは『TNTスポーツ』に対し、こう語った。「あの負傷は少しつまずきになった。これまで経験したことのない種類の負傷だったからだ。二度と起きないことを願っている」

「一方で、リハビリに集中し、メディカルスタッフやコーチ陣と協力しながら、一歩一歩正しい判断ができるようにするための良い時間にもなった」

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「幸い、予想より少し早く復帰できる。本当にうれしい」

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「契約を延長してもらい、クラブが僕を信じてくれていることもうれしい。本当に誇らしい瞬間だし、この素晴らしいクラブのために、特に欧州の舞台ではもっと貢献したい」

トルコでの厳しい一戦を予想

エメリ監督はこれまで、トルコ勢とのチャンピオンズリーグでの2試合にいずれもホームで大勝している。2010年にはバレンシアを率いてブルサスポルに6-1、第2節にはフェネルバフチェに6-0で勝利した。しかしマートセンは、ガラタサライの本拠地を訪れるのは別の話だと強調した。

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「ヨーロッパリーグのトロフィーを獲得した場所だから、僕たちが行くには良い場所だ」と語り、続けた。「でも、明日はまったく違う。チャンピオンズリーグの試合だし、僕の考えではトルコ最高のチームが相手だから、さらに良い機会になると思う」

「良い挑戦になるし、もちろん楽しみにしている。僕たちの経験をすべて試合に生かすつもりだ。良い試合、厳しい試合になるだろうけど、準備はできている」

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フェネルバフチェに大勝したことで得た自信については、こう付け加えた。「あの勝利は僕たちに大きな自信を与えてくれる。ホームでは強さを感じているし、自分たちに何ができるか分かっている。試合を決められる才能豊かな選手がいるし、チームの結束もとても強い」

「他のリーグから来た新しい選手たちも、うまく溶け込んでいる。このチームの一員でいられて本当にうれしい」

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ヴィラ、自動突破圏入りを目指す

ヴィラは今季のチャンピオンズリーグで12得点を挙げてイスタンブールへ向かう。これは2024-25シーズンのリーグフェーズ全体で記録した13得点まで、あと1点に迫る数字だ。一方、ガラタサライはイングランド勢とのホームでの直近3試合にすべて勝利している。2024-25シーズンのヨーロッパリーグではトッテナムに3-2、昨季はリヴァプールに2度、いずれも1-0で勝った。好結果を収めれば、自動突破を目指すエメリ監督のチームにとって追い風となる。