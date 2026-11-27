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アストン・ヴィラは、海外クラブが保有元のチェルシーと合意に達すれば、アレハンドロ・ガルナチョの1月の退団を認める構えだという。7月に期限付き移籍で加入して以来、プレミアリーグでの出場はわずか34分。ウナイ・エメリ監督の構想から外れ、最近はインスタグラムのプロフィールからアストン・ヴィラに関する記述を削除した。

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アストン・ヴィラ、ガルナチョ放出の構え

『The Athletic』によると、アストン・ヴィラは期待外れの期間を過ごすガルナチョの期限付き移籍を、この冬に切り上げる意向だ。エメリ監督は以前、同選手にイングランドに残るよう説得したものの、練習でのパフォーマンスは定期的な出場機会につながっていない。 直近3試合連続でベンチ入りメンバーから外れており 、火曜日のチャンピオンズリーグ、ガラタサライとのアウェー戦でも招集されなかった。この試合でアストン・ヴィラが登録した控え選手は、上限の12人に対して11人だけだった。

チェルシーとの契約条件が冬の退団を複雑に

ガルナチョの状況 を複雑にしているのは、7月にチェルシーから期限付き移籍した際の契約条件だ。少ない出場数を満たせば、4250万ポンドで完全移籍させる義務が生じる。10月の時点では、クラブ内部の関係者が同媒体に対し、今季終了後もガルナチョが残留しなければ驚きだと語っていた。スタッフにも、完全移籍が実現する可能性は極めて高いと伝えられていたという。

それでも、同報道はチェルシーが海外クラブからのオファーに応じるかは不明だと指摘する。チェルシーには呼び戻し条項がなく、出場数の条件は「容易に達成できる」と見て、アストン・ヴィラから移籍金を確実に受け取ることを見込んでいた。ガルナチョはさらに、インスタグラムからアストン・ヴィラ関連の投稿を削除する一方、マンチェスター・ユナイテッドで2024年にFAカップを制した際の投稿はプロフィール上部に固定したままで、退団の憶測を強めている。

エメリ監督が主導するチーム再編

現在のアストン・ヴィラは、所属するFWの放出を優先している。ただ、10年以上にわたって新戦力を獲得せずに移籍期間を終えたことはなく、チャンピオンズリーグ復帰も目指している。補強の最終決定権を持つのは引き続きエメリ監督で、フットボール運営ディレクターのダミアン・ビダガニー、スポーツディレクターのロベルト・オラベ、チーフスカウトのアルベルト・ベニートとともに取り組んでいる。

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同媒体によると、アストン・ヴィラは2027年に向けて複数のポジションも検討している。マルコ・ビゾットの契約満了を受けた鈴木彩艶の控えGKや、タイロン・ミングスの年齢とパウ・トーレスのビジャレアル移籍の噂を踏まえた左利きのセンターバックが候補だ。ブライアン・マジョの成長やウェストハムからのアーロン・ワン＝ビサカの期限付き移籍の状況次第では、ニコラス・ジャクソンとは異なる選択肢となるストライカーや右サイドバックも補強対象になり得る。

出場機会を得られないガルナチョ、1月の移籍期間を待つ

ガルナチョの当面の去就は、海外クラブがこの冬、チェルシーに受け入れ可能なオファーを出すかどうかに懸かっている。一方、同じ報道によれば、アストン・ヴィラは攻撃陣に空きを作れた場合、 レアル・マドリーに所属する20歳のFWエンドリッキへの関心を再燃させる可能性がある 。同選手にはローマとミランも関心を寄せている。いずれにせよ、エメリ監督率いるチームにとって、選手層の整理とチャンピオンズリーグ出場権獲得への取り組みを両立させる重要な1月となる。