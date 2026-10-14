アストン・ヴィラはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで勝ち点6に到達した。ヨーロッパリーグ王者は水曜日、ヴィラ・パークで低調なフェネルバフチェを6-0で圧倒。フェネルバフチェではネイサン・アケが先発した。勝利したアストン・ヴィラではニコラス・ジャクソンが主役を務めた。

開始7分、アーチー・グレイが倒れると、ホームチームはPKを強く要求した。しかし、判定は覆らず、数分後にアストン・ヴィラが先制。ジョアン・マンザンビのシュートが相手に当たってコースを変え、ゴールに飛び込んだ。

フェネルバフチェも少しずつ攻勢に出たが、鈴木彩艶に見事なセーブを2度見せられる不運に見舞われた。逆にリードを広げたのはアストン・ヴィラだった。ジャクソンがペナルティーエリア際から強烈なシュートを放ち、GKエデルソンを破った。前半終盤にはオウズ・アイドゥンのシュートがクロスバーをたたき、アウェーチームは悔しい思いをした。

39分にはジャクソンがロス・バークリーとの好連係から、この日2点目となる見事なゴールを決めた。フェネルバフチェは前半終了の時点で、ヴィラ・パークで好結果を得る望みがすでに絶たれたように見えた。一方、ウィリアム王子はウナイ・エメリ監督率いるチームのプレーを満足げに見守っていた。

後半もアストン・ヴィラがトルコの強豪を圧倒した。イブラヒム・エムバイエはエデルソンに阻まれ、マティ・キャッシュのシュートはわずかに枠を外れた。後半半ばには、4-0とする絶好機を逃したエムバイエが信じられないといった表情を見せた。

それでも、イスマイル・ユクセクがPKを与えると、バークリーがこの好機を生かして4-0とした。フェネルバフチェは終盤にロメル・ルカクを投入したが、大敗を避けるには遅すぎた。その後、バークリーが5-0とし、ヴィラのファンを喜ばせた。

さらに終盤、途中出場のタミー・エイブラハムが至近距離から押し込み、最終スコアを6-0とした。

プレミアリーグでは今季、出足が鈍いヴィラにとっての大勝となった。フェネルバフチェは土曜日、イスタンブールにアランヤスポルを迎え、次のチャンスを得る。