アストン・ヴィラ、圧巻のパフォーマンスでフェネルバフチェを一蹴

アストン・ヴィラはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで勝ち点6とした。ヨーロッパリーグ王者は水曜日、ヴィラ・パークで精彩を欠くフェネルバフチェを6-0で圧倒した。フェネルバフチェではネイサン・アケが先発し、勝利したヴィラではニコラス・ジャクソンが主役を演じた。

ホームのヴィラは開始7分、アーチー・グレイが倒れた場面でPKを強く求めたが、判定は覆らなかった。それでも数分後、ヨハン・マンザンビのシュートが相手に当たってコースを変え、ゴールに吸い込まれた。

フェネルバフチェも徐々に攻めに出たが、鈴木彩艶に見事なセーブを2度見せられる不運に見舞われた。逆にリードを広げたのはヴィラだった。ジャクソンがペナルティーエリア際から強烈なシュートを放ち、GKエデルソンに反応の余地を与えなかった。前半終盤にはオウズ・アイドゥンのシュートがクロスバーをたたき、アウェーチームは悔しさをにじませた。

ジャクソンは39分、ロス・バークリーとの好連係から鮮やかにこの日2点目を決めた。フェネルバフチェはハーフタイムの時点で、ヴィラ・パークでの好結果が望めない状況に追い込まれた。一方、ウィリアム王子はウナイ・エメリ率いるチームのプレーを満足げに見つめていた。

後半もヴィラがトルコの強豪を圧倒した。イブラヒム・エンバイエのシュートはエデルソンに阻まれ、マティ・キャッシュのシュートはわずかに枠を外れた。後半半ばにはエンバイエが4-0とする絶好機を逃し、信じられないという表情を浮かべた。

それでも、イスマイル・ユクセクがPKを与え、バークリーが決めて4-0となった。フェネルバフチェは終盤にロメル・ルカクを投入したが、大敗を避けるには遅すぎた。その後、バークリーが5-0とし、ヴィラのファンを喜ばせた。

得点はこれで終わらなかった。終盤、途中出場のタミー・エイブラハムが至近距離から押し込み、6-0で試合を締めくくった。

プレミアリーグでは今季、出足の鈍いヴィラにとって大勝となった。フェネルバフチェは土曜日、イスタンブールにアランヤスポルを迎え、巻き返しを図る。