ブラジル出身の若きストライカー、20歳のエンドリッキが、新シーズンの公式戦開幕まで2週間を切ったこの時期に、レアル・マドリードで不透明な将来に直面している。マドリードの攻撃陣がスター選手であふれているためで、出場機会を求めてレンタル移籍で退団する可能性の扉が開かれている。継続的な出場と成長を確保できる主力としての起用を求めての動きだ。

スペイン紙『アス』によると、ウナイ・エメリ監督率いるイングランドのアストン・ヴィラが、このブラジル人ストライカーのレンタル獲得を強く狙っているという。アストン・ヴィラは移籍市場でチームの陣容を強化するストライカーを精力的に探し続けており、レアル・マドリードの逸材はこのイングランドのクラブの望みを満たす理想的な選択肢とみなされている。

現ヨーロッパリーグ王者であるアストン・ヴィラという移籍先は、レアル・マドリードと選手の双方にとって魅力的な選択肢となる。同チームは昨シーズンをプレミアリーグ4位で終えたため、来シーズンはチャンピオンズリーグに出場でき、エンドリッキにその舞台でプレーする機会を与えることになるからだ。加えて、世界屈指の強豪で最も競争の激しいリーグの一つで、自らの才能を発揮する好機でもある。

このイングランドからの関心は、レアル・マドリードで攻撃のポジションを巡る激しい争いが増している時期に寄せられている。特にフランス人のスター、ヤン・ディオマンデと、スペイン人のカルロス・エスパイが加入した後は顕著で、これがジョゼ・モウリーニョ監督の布陣におけるエンドリッキの役割に直接影響し、十分な出場時間を得る可能性を狭めている。

ストライカーのゴンサロがフラムへ移籍したことで、エンドリッキがフランス人のスター、キリアン・エムバペの最適な控えになる道が開かれたかに見えた。しかし、マドリードのクラブ首脳陣はすぐさまカルロス・エスパイと契約してその空白を埋め、これによってブラジル人選手は再び将来を巡る不確実性の渦中に戻されることとなった。

現在のマドリードのストライカー陣には、ヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・エムバペ、ヤン・ディオマンデ、ブラヒム・ディアスといった輝かしい顔ぶれが名を連ね、さらに長期の負傷に苦しむロドリゴも加わっており、攻撃のポジションを巡る争いは極めて激しい状況にある。