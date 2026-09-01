アストン・ヴィラは、パリ・サンジェルマンからセネガル出身の若きストライカー、イブラヒム・エムバイの獲得を正式に発表した。移籍金は5500万ユーロで、18歳の同選手はプレミアリーグで新たな一章を歩み始めることになる。

この移籍は、両クラブが選手の移籍について合意に達したことで、ここ数日のうちに最終段階へと進んでいた。その後、エムバイはメディカルチェックを受け、アストン・ヴィラとの契約に署名するためイングランドへと渡った。

エムバイがアストン・ヴィラへ移籍するのは、パリ・サンジェルマンでの短くも充実したキャリアを経てのことだ。彼は10歳でアカデミーに加入し、その後トップチームへと昇格。2024年8月、16歳6か月23日のときにプロデビュー戦を戦い、パリのクラブで試合に先発した最年少選手となった。

パリでの在籍期間中、このセネガル人ストライカーは42試合に出場し、4得点45アシストを記録。クラブの公式データによると、UEFAチャンピオンズリーグ2度を含むいくつかの主要タイトルも獲得した。

エムバイのパリ退団は、定期的な出場時間を得る機会が減少したことによるもので、2028年までクラブと契約を結んでいたにもかかわらず、今季開幕以降チームで1分たりとも出場していなかった。

この移籍は、エムバイがクラブアカデミー出身の最も傑出した卒業生の一人であることから、パリ・サンジェルマンにとって特別な意味を持つ。報道によれば、この移籍はパリ・サンジェルマンの育成センター出身の選手における最大の売却案件となる可能性があり、これまでママドゥ・サコの名で記録されていた過去の記録を上回るという。