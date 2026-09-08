アストン・ヴィラ、ゾマーのミスを最大限に生かして勝利を取り戻す

アストン・ヴィラがついに再び勝利を取り戻した。バーミンガムを本拠とするヨーロッパリーグ王者は、水曜日に行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第1節でクラブ・ブルージュを2-3で下した。ヴィラではイアン・マートセンが先発出場し、マルコ・ビゾトと途中出場したラマール・ボガルドはベンチスタートだった。

ジョン・マッギンは試合開始から11分で、今季のチャンピオンズリーグ初ゴールを記録した。スコットランド代表MFは、美しいカーブをかけたシュートを左下隅へ流し込み、為す術のないヤン・ゾマーを破った。クラブ・ブルージュも粘りを見せ、ウーゴ・ヴェトレセンの狙い澄ましたグラウンダーで同点に追いついた。

ヴィラは前半半ばに再びリードを奪った。エミリアーノ・ブエンディアがペナルティーエリア内で巧みにフリーとなり、最後は至近距離からゾマーを破った。さらにクラブ・ブルージュにとって苦しい展開となったのは、前に出たゾマーがロングボールの判断を誤り、そのまま抜け出したニコラス・ジャクソンが1-3を流し込んだ場面だった。

クラブ・ブルージュは、ハンドでボールがPKスポットに置かれると再び希望を取り戻した。そのPKをニコロ・トレソルディが決め、ホームチームが1点差に迫った。ベルギーの名門のファンは番狂わせを再び信じ、チームを後押しした。ヴィラには次第にプレッシャーが強まっていった。

PKのヒーローとなったトレソルディは、2-3の直後にもヘディングで同点弾に迫った。しかし、GK鈴木彩艶が立ちはだかった。その直後、後半は大きく支配力を欠いていたヴィラで、ボガルドがピッチに入った。

クラブ・ブルージュは最後の10分で圧力を強め、鈴木のゴール前でたびたび危険な場面を作り出した。それでもアストン・ヴィラは耐え抜き、チャンピオンズリーグ序盤戦でいきなり勝ち点3を手にした。

プレミアリーグではまだ一度も勝てていなかっただけに、ウナイ・エメリ率いるチームにとっては大きな精神的後押しとなる勝利だ。しかもヨーロッパリーグ王者は、3試合を終えてなお無得点のままだった。