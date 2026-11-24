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アストン・ヴィラの不振が、火曜夜のイスタンブールでさらに深まった。デニズ・ギュルの終盤のヘディング弾でガラタサライに0-1で敗れ、ウナイ・エメリ監督が誇る記録の一つも途絶えた。ヴィラが同監督の下でチャンピオンズリーグのリーグフェーズで連敗するのは初めて。公式戦では6試合勝利がなく、11月8日を最後に得点もない。

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終盤のヘディング弾でエメリ監督の記録が途絶える

途中出場のギュルが79分、RAMSパークでの接戦に決着をつけた。CKからニコラス・ジャクソンがクリアを試みて失敗し、その後、ギュルが頭で押し込んだ。これがガラタサライにとって最初の枠内シュートだった。ギュルはその際、ジャクソンのスパイクが顔に当たったが、VARはヴィラのFWジャクソンを退場処分にしなかった。

この敗戦により、ヴィラはエメリ監督の下で初めてリーグフェーズまたはグループステージで連敗。欧州で強豪へと躍進する支えとなってきた記録が途絶えた。

勝利もゴールも遠く

ヴィラは10月24日にマンチェスター・シティを破って以来、調子を崩している。エメリ監督率いるチームはこれで6試合勝利がない。また、11月8日のマンチェスター・ユナイテッド戦でレオン・ゴレツカが決めて以来、得点も挙げていない。

イスタンブールでの一夜は、その攻撃面での苦戦を象徴していた。ジョアン・マンザンビはGKに向けてシュートを放った後にオフサイドの判定を受け、ヴィラは敵陣のゴール前で好位置を得ても生かせなかった。エメリ監督は終盤、いら立ちをあらわにして警告を受けた。

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トップ8入りに暗雲

ヴィラは勝ち点9で現時点ではトップ8に残っているが、ガラタサライに勝ち点で並ばれた。スュペル・リグ首位のガラタサライは、これで公式戦8連勝。第5節の残りの試合が行われれば、ヴィラの順位はさらに下がる可能性がある。

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ヴィラのイスタンブール遠征では、 ライオンが逃げ回っているとの報道 が話題をさらっていた。そして今回の結果により、エメリ監督はパリ・サンジェルマン、ドルトムントとの対戦を控える欧州で、厳しい戦いに臨むことになる。

苦境のヴィラ、次戦はイプスウィッチ

エメリ監督率いるチームは、土曜日に控えるプレミアリーグのイプスウィッチとのアウェー戦に向け、早急に立て直さなければならない。

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欧州での目標と国内での成績の両方を上向かせる必要があるヴィラにとって、まずは無得点を止めることが最優先だ。