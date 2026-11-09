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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ギャリー・ネヴィルとフィル・ネヴィルが、アストン・ヴィラとの乱戦を4-4で終えた後、クラブの現在の守備陣について厳しい評価を下した。両氏は、守備陣の補強不足によってマンチェスター・ユナイテッドが危険な状況に陥っており、1部リーグ残留も脅かされかねないと考えている。

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オールド・トラッフォードで計8ゴールの大乱戦

ユナイテッドは守備で惨憺たる内容を見せ、プレミアリーグ18位で11月の代表活動による中断期間を迎えた。ホームチームはアリソンとニコラス・ジャクソンに立て続けにゴールを許し、開始5分で2点を追う展開となった。

それでも、マイケル・キャリック監督率いるチームは前半のうちに反撃。ブルーノ・フェルナンデスのPKと、元ヴィラのMFユーリ・ティーレマンスのゴールで同点に追いついた。しかし、後半に入るとアウェーチームが再び主導権を握り、ジョシュ・マッギンのPKとレオン・ゴレツカの4点目で突き放した。

痛い敗戦が迫る中、ユナイテッドは後半アディショナルタイムに勝ち点1をつかんだ。途中出場のジョシュア・ザークツィーとパトリック・ドルグが終盤に得点し、4-4の引き分けに持ち込んだことで、最下位転落を免れた。

ネヴィル兄弟、守備陣の選択肢を酷評

試合終了時の最終ラインは、ヌサイル・マズラウィ、レニー・ヨロ、エイデン・ヘブン、ドルグによる急造の布陣だった。『NBC Sports』で語ったガリー・ネヴィルは、この混乱の根本原因としてクラブの夏の移籍市場での動きを挙げた。

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「マンチェスター・ユナイテッドが4失点したのは、移籍市場で守備陣に投資しなかったからだ」と話し、こう続けた。「それが必要だと誰もが分かっていた。DFが必要だったんだ。今いる選手たちはミスを繰り返している。試合終了時に守備を担っていた選手たちでは降格してしまう。守備のミスを見てほしい。移籍市場では、DFを獲得しなければならないと我々は皆、声を上げていた。移籍予算を前倒しして、DFを獲得すべきだった」

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弟のフィルも同じ考えを示し、試合終了時の守備陣4人を名指しした。「試合を終えたときの最終ライン、マズラウィ、ヨロ、ヘブン、ドルグでは降格してしまう」と述べ、こう付け加えた。「あの最終ラインでは監督は解任されるし、ユナイテッドがプレミアリーグに残留できるとは思えない。あの最終ラインでは降格する。出来が悪い。プレミアリーグでプレーするには十分ではない」

クラブに根深く残る問題

この引き分けで、ユナイテッドはリーグ戦8試合未勝利となり、シーズンのこの時点では1986年以来の最低順位に沈んだ。厳しい現実に直面しているものの、ネヴィルはキャリック監督を解任しても、オールド・トラッフォードの組織全体に及ぶ問題は解決しないと訴える。

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「新監督を迎えた直後の好転で、問題を一時的に覆い隠すことはできる」と元主将は続けた。「新しい監督が来れば、誰もが数カ月は喜ぶ。だが、6カ月後にはまた同じことが起きる。

「監督を替え続け、それが答えだと考えることもできる。だが、この12年間に8人の監督を迎えて、それが答えではないと証明された。マイケルは去るかもしれないし、残るかもしれない。我々には分からない。オーナー側もどうすべきか全く分かっていない」

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さらに、こう続けた。「同じことの繰り返しだ。［ルベン］アモリム、［エリック］テン・ハーグ、オーレ・グンナー・スールシャール、キャリック、ジョゼ・モウリーニョ、ルイ・ファン・ハール、デイヴィッド・モイーズ、ラルフ・ラングニック。成功を収めた世界的な名将もいれば、将来有望な若手監督も数多くいた。クラブを知る元選手もいた。それでも誰もうまくいかなかった。補強がうまくいかず、パフォーマンス部門も補強部門も機能せず、クラブの中核を貫く強いリーダーシップがなければ、失敗する。

「上から下までリーダーシップの足並みがそろっていなければ、世界中のどんな組織でも失敗する。取締役会やオーナーから、ピッチに立ってサッカーをしようとしている選手まで、すべてにおいてだ。あのクラブには深刻な問題がある。幹部職には、その仕事をこれまで一度も経験したことのない人たちが就いている」

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プレミアリーグ残留を懸けた戦い

ユナイテッドは降格圏で11月の代表活動による中断期間に入り、コーチングスタッフとクラブ首脳陣に大きな重圧がかかっている。中断期間が明ければ、守備のほころびを早急に修正し、危機を脱するための貴重な勝ち点を獲得しなければならない。

1月の移籍市場が近づくにつれ、焦点はオールド・トラッフォードの首脳陣に移る。トップリーグ残留には守備陣の補強が必要だとネヴィルが主張する中、オーナー側はそのための資金を用意するかどうか決断しなければならない。