プレミアリーグ - プレミアリーグ Villa Park

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アストン・ヴィラ対リヴァプール戦の放送・配信情報

オランダではViaplayで視聴可能。下記ボタンから登録できます。

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チームニュース＆メンバー

アストン・ヴィラはオナナ、エドワード、カマラが負傷で欠場。出場停止選手はいない。ホームチームの予想スタメンは以下の通り：マルティネス；キャッシュ、コンサ、ミンズ、マーツェン；ティエレマンス、バークリー、リンデロフ；マクギン、ロジャース；ワトキンス。キックオフが近づき次第、最新情報を追加する。

リヴァプールは多くの負傷者を抱えて遠征する。モハメド・サラー、アリソン・ベッカー、バイチェティッチ、レオニ、ブラッドリー、遠藤、エキティケも欠場する。アウェイチームの予想スタメンは以下の通り：ママルダシュヴィリ；フリンポン、コナテ、ファン・ダイク、ケルケズ；マカリスト、グラヴェンベルフ；ジョーンズ、ソボスライ、ングモハ；ガクポ。

最近の調子

アストン・ヴィラは直近5試合で1勝1分3敗と苦戦している。 直近の試合ではプレミアリーグで降格が決まったバーンリーとのアウェー戦で2-2の引き分けに終わり、エメリ監督率いるチームへのプレッシャーが高まっている。その前の試合ではヨーロッパリーグでノッティンガム・フォレストに4-0と圧勝したが、リーグ戦ではトッテナム・ホットスパー（1-2）とフラム（1-0）に敗れている。 5試合の合計は7得点5失点だ。

リヴァプールは直近5試合で2勝1分2敗と波がある。クリスタル・パレス（3-1）とエヴァートン（1-2／アウェイ）に勝利したが、マンチェスター・ユナイテッド（2-3）に予想外敗れ、CLではパリ・サンジェルマン（0-2）にも敗れた。 直近のチェルシー戦は1-1の引き分けで、終盤戦の安定感を欠いている。

過去の対戦成績

直近5回のプレミアリーグ戦ではリヴァプールが3勝2分と優位だった。 リヴァプールは3勝2分、ヴィラは未勝利。直近は2025年11月のアンフィールドで2-0でリヴァプールが勝った。ヴィラ・パークでの2試合は引き分け、うち1つは2024年5月の3-3の激闘だった。

順位

現在プレミアリーグではリヴァプールが4位、ヴィラが5位。残り2節で来季CL出場権を争う。