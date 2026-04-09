イタリアでの一戦で、アストン・ヴィラは素早いトランジションと堅い守備で粘るボローニャを破った。試合開始直後から、ウナイ・エメリ監督の戦術が明確になった。コンパクトな中盤ブロックでホームチームを混乱させ、高い位置を取るボローニャの裏を突く鋭いカウンターを放った。この勝利でヴィラはヨーロッパリーグの順位表でも好位置を維持し、優勝候補としての存在感を強めた。

中盤を支配したヴィラが優位に立った。ティエレマンスとオナナがベースを築き、ロジャースとブエンディアが創造性を発揮。ボール支配率で上回る時間帯もあったボローニャだが、ワトキンスの決定力を欠いた。守備の規律と攻撃の華麗さを両立させたヴィラに対し、イタリアのチームはほとんど手立てがなかった。

GK＆守備

エミ・マルティネス - 8/10

1失点はしたものの、配球は正確で、最初のプレイメーカーとして機能した。前半にはサンティアゴ・カストロの決定機を2度止め、プレッシャーの中でも世界最高レベルのシュートストッパーであることを示した。

マティ・キャッシュ - 7/10

右SBとして守備と攻撃をバランスよくこなした。ルクミのサイドへの動きを封じ、後半のボローニャの圧力にも粘り強く対応した。

エズリ・コンサ - 8/10

絶妙なポジショニングで守備陣をリードしたコンサは、5回のクリアを含むほとんどの空中戦で勝利。ボローニャが同点弾を狙って押し込んでも動じなかった。

パウ・トーレス 8/10

彼のライン突破パスはヴィラのビルドアップで今回も要となった。ボローニャのプレスも冷静にかわし、相手守備の隙を突く正確なロングボールで1アシストを記録した。

ルーカス・ディニェ - 7/10

左サイドから精度の高いクロスを供給。ベルナルデスキのスピードには注意が必要だったが、彼のクロスは常に脅威となり、パウ・トーレスとの連携で左サイドの守備もコンパクトに保った。

中盤

アマドゥ・オナナ - 8/10

長身とフィジカルを活かし、レモ・フレウラーを圧倒。数多くの攻撃を阻止し、創造性豊かな仲間が自由に動く時間を創出した。ポジションを死守する規律も完璧だった。

ユーリ・ティエレマンス - 9/10

ショートパスとロングパスで試合のペースを支配し、パス成功率90％超を記録。守備への切り替えでも貢献し、エメリシステムの要である。

ジョン・マクギン - 7/10

中盤でエネルギッシュに動き、チームを牽引した。最終ラインへの関与は少なかったが、泥臭いエリアでの献身的なプレーでボローニャのリズムを封じた。試合終盤を冷静にコントロールし、リーダーシップを示した。

エミリアーノ・ブエンディア - 7/10

スペースを突く動きでチャンスを作り、ワトキンスとの連携も機能。得点はなかったが、DFを誘い出し、生まれたスペースを味方が活用した。

攻撃

モーガン・ロジャース - 9/10

欧州の舞台で躍動。攻守の切り替えで止められず、パワーとテクニックでボローニャ守備陣を崩し、1ゴール1アシスト。高いプレッシャーの中でも正確な判断で攻撃を牽引した。

オリー・ワトキンス - 9/10

現代のストライカーの理想形だった。終始最前線で孤軍奮闘し、相手守備を押し下げ、決定機では冷静にネットを揺らした。その動きとフィニッシュは模範的で、欧州屈指のフォワードとしての地位を確固たるものにした。

交代選手＆監督

ウナイ・エメリ - 9/10

戦術は完璧で、ブエンディアの起用や交代タイミングも絶妙。チームは組織力と意欲が高く、イタリア特有の難しさにも万全だった。

交代選手 - 7/10

投入された選手たちは役割を確実に果たし、終盤も集中力を切らさなかった。選手層の厚さにより、ヴィラは試合終了までの15分間もリードを譲らず、試合を締めくくった。