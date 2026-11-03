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アストン・ヴィラの主将ジョン・マッギンが、ミッドランズ地方のクラブが火曜日の夜にバルセロナとの対戦を控える中、ウナイ・エメリ監督から課される厳しい戦術面の要求について語った。スコットランド代表のマッギンは、国内シーズンの厳しい序盤戦から立ち直ったチームの新加入選手たちの粘り強さも称賛した。

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スコットランド人MF、今夏の新加入選手を称賛

マッギンは、ビラがプレミアリーグ開幕から4試合で3敗を喫した後、今夏加わった若手選手たちの精神力を称賛した。敗れた試合には、開幕節に敵地でブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに0-4で大敗した一戦も含まれる。序盤の不振に先立ち、ビラは移籍市場で大幅な入れ替えを行い、主力のエミリアーノ・マルティネス、ユーリ・ティーレマンス、モーガン・ロジャーズ、オリー・ワトキンスがビラ・パークを去っていた。その後、9月から10月にかけての好調によって、チームは勢いを取り戻した。

新加入選手が戦術に適応

主将は、以前のシーズンにもスペイン人指揮官の下で出遅れながら、その後に連勝を重ねた経験がある。それだけに、新加入選手たちが監督のやり方に素早く適応したことに感銘を受けた。

『TNT Sports』に対し、マッギンはこう語った。「加入してきた選手たちは、自分たちを大いに評価していい。非常に厳しいスタートだった。僕たちは以前にも出遅れを経験しているから、まだ対処しやすかった。でも彼らは信じ続け、監督の求めることに耳を傾けて受け入れようとし続けた」

「彼らがそうしてくれたからこそ、僕たちは『大丈夫だ、心配せずに続けよう』と言えた。ヨハン［マンザンビ］の良さも見え始めているし、アリソンはこのチームに新たに加わった選手のように感じられる。この監督の下でプレーするのは簡単ではない。でも時間をかけて理解し、辛抱強く、このシステムを理解すれば、自分の力を最大限に引き出せる」

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妥協なき要求が欧州での飛躍を後押し

かつてセビージャとビジャレアルを率いた指揮官が練習でどれほど厳しいのか、さらに詳しく聞かれたMFは、こう答えた。「かなり厳しいよ。そういう監督を求めるものだし、彼は止まらない。ここ数年、欧州での戦いに少しだけ手が届いたチームや、ビッグクラブと競おうとしたチームがあった」

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「彼は僕たちが立ち止まって現状に満足することを許さない。もっと上を求める。僕たちが今このスタジアム［カンプ・ノウ］にいるのも、彼の要求が厳しいからだ。その姿勢は周囲にも伝わるし、ロッカールームでそのメッセージを伝えるのが僕たちの仕事だ。受け入れるか、受け入れないかのどちらかだよ」

カタルーニャで試される全勝記録

ビラはチャンピオンズリーグの最初の3試合にすべて勝利し、バルセロナに勝ち点3差をつけて、火曜日にスペインで行われる強豪同士の一戦に臨む。リーグフェーズでここまで全勝しているのは、ビラのほかには大会2連覇中のパリ・サンジェルマン、リヴァプール、レアル・マドリー、レアル・ベティスの4クラブだけだ。カンプ・ノウで好結果を収めれば、ノックアウトステージへの自動進出に向けてさらに前進することになる。