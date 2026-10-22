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アストン・ヴィラの若手アリソンは、チャンピオンズリーグでの際立った活躍について、自身と家族にとってまさに夢がかなった出来事だと語った。ブラジル人ウインガーはヴィラ・パークでの圧勝の立役者となり、ウナイ・エメリ監督率いるチームは同大会での全勝を維持した。

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アリソン、欧州の舞台で輝く

アストン・ヴィラに新たに加わったブラジルの逸材、アリソンは、プレミアリーグのチームをバイキング戦の堂々たる3-1の勝利に導き、興奮を隠せなかった。20歳のアリソンはチャンピオンズリーグの一戦で主役となり、鋭いドリブル突破と巧みな技術でノルウェーのチームの守備陣を脅かした。ホームチームに新たな勝ち点3をもたらした3得点のうち、2得点に絡む決定的な働きを見せた。

最初の大きな見せ場は、持ち味のスピードを生かしてペナルティーエリア内に進入し、ファウルを受けた場面だった。短いVARチェックの後、主審がPKを宣告。エミ・ブエンディアが冷静に決め、アストン・ヴィラのリードを2点に広げた。アリソンは試合を通じて脅威となり続け、最後は自身のシュートが相手に当たってコースを変え、ゴールネットを揺らした。この3点目で、バイキングの反撃の望みを絶った。

欧州の舞台であふれた感情

Getty Images

ピッチ上での活躍が評価され、アリソンはクラブのマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。個人としての栄誉も加わり、ヴィラにとって忘れがたい夜となった。欧州の大会で前進を続けるクラブにとって、また一歩大きく進む勝利でもあった。ヴィラ・パークの熱気の中、若きアリソンは感極まった様子を見せた。試合後にVillaTVの取材に応じ、自身と家族にとって「夢のような夜」だったと、この節目を振り返った。

「私にとっても家族にとっても夢のような夜だった」と、VillaTVに語った。「自分も、チームも、チームメイトも誇りに思う。『夢のような夜』という言葉がぴったりだ。私にとっては完璧だ」

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ブラジル人選手の忍耐が実を結ぶ

アリソンにとって3点目は、ホームのサポーターの前で結果を残そうと奮闘した末のものだった。シュートは最終的にDFヘンリク・ヘグハイムに当たってコースが変わったものと記録されたが、そのチャンスを生み出したアリソンの役割は明らかだ。欧州の大会で自身がゴールを決めるのに最も近づいた場面でもあり、本人も試合に与えた影響を喜んだ。

20歳のウインガーは、後半の自身のプレーが最終結果に影響したことへの満足感を口にした。決定的な3点目について、「とてもうれしい」と続けた。「試合中、何度か狙っていた。だから、あのプレーではうれしかった。本当にうれしい」

すべての大会で勢いの維持へ

Getty Images

この勝利でヴィラは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ開幕から3試合で勝ち点9を獲得した。欧州でのさらなる躍進への期待が高まり、ノックアウトラウンドへの自動進出もはっきりと視野に入っている。ヴィラはこの大きな勢いを国内での戦いにもつなげ、土曜日に控える首位マンチェスター・シティとの重要なプレミアリーグ対決に、貴重な自信を持って臨むことになる。