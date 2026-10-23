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ウナイ・エメリ監督は、プレミアリーグ首位マンチェスター・シティとの重要な一戦を控え、アストン・ヴィラに猛烈な勢いを維持するよう求めている。スペイン人指揮官は今週、就任4周年を迎えた。この4年間で、イングランドで最も歴史あるサッカークラブの一つを完全に再生させた。

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ヴィラ・パークでの変革の4年間

4年前、ウナイ・エメリが初めてウェスト・ミッドランズにやって来たとき、彼が率いる変革がこれほど大きなものになると予想した人は少なかっただろう。ビジャレアルの元指揮官は、中位に甘んじていたアストン・ヴィラを欧州の強豪へと変貌させた。その歩みを象徴するのが、昨季のヨーロッパリーグ制覇だ。エンツォ・マレスカ率いるチームとの対戦を前に、ヴィラ・パークに漂うのは、マンチェスター・シティを迎える際につきものの不安ではなく、強い楽観ムードである。

先日、チャンピオンズリーグでヴァイキングに3-1で勝利した際の雰囲気は、この新時代を物語っていた。ホルテ・エンドに掲げられた巨大なコレオグラフィーは、ヴィラが「かつて頂点に立った」こと、そして「さらなる成功への準備ができている」ことを欧州に示した。エメリの指揮下で、特に欧州の大会では勝利が習慣になっている。ヴァイキング戦の勝利は、ヴィラにとって欧州の大会でのホーム12連勝。存在感の高まりを示す驚異的な数字だ。ヨーロッパリーグ決勝の先発メンバーから主力6人を失いながらも、クラブはチャンピオンズリーグの順位表で上位につけ、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー、リヴァプールなどと肩を並べている。

最高峰の舞台に向けたヴィラのチームづくり

エメリは過去の成功に満足する人物ではない。国内で現在全勝を誇るマンチェスター・シティを止めるという大仕事へ、すぐさま意識を切り替えた。「この勝ち点3は我々に自信を与えてくれる。落ち着いているし、もちろんバランスも取っている。この試合の後には優勝候補のバルセロナと対戦し、その次はアウェーでガラタサライと対戦するからだ」とエメリは説明した。BBC Sportが伝えている。

指揮官は「ヴィラ2.0」と呼ぶチームに、明らかに意欲をかき立てられている。夏に約2億8000万ポンドを投じ、刷新された陣容だ。リーグ首位との実力差を埋める助けとなるよう、週半ばに見られた熱気をヴィラ・パークのファンに再現してほしいと呼びかけている。「今は土曜日のマンチェスター・シティ戦に集中したい。同じ雰囲気、同じエネルギーを期待している。私は本当に、本当にうれしい。だが、これから直面する挑戦に向けて前進し続けなければならない」と付け加えた。

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脚光を浴びる新戦力

エミリアーノ・マルティネスやオリー・ワトキンスといった主力が去る厳しい夏を経ながらも、エメリは、わずか数カ月前にイスタンブールでタイトルを獲得したチーム以上に躍動感のある陣容を築き直した。なかでも、新加入選手が短期間でチームに溶け込んだことが、ヴィラの復調の柱となっている。ブラジル人ウイングのアリソンは、1月に加入した好補強で、生来のスピードで相手守備陣を苦しめている。一方、4700万ポンドで加入した10代のイブラヒム・エンバイエは、世界屈指の若手有望株と評価される理由を随所に示している。GKのザイオン・スズキは、マルティネスが去った後を見事な落ち着きで埋め、幅広いパスの選択肢によってヴィラがより正確に攻撃を組み立てることを可能にしている。

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前線では、ニコラス・ジャクソンがビジャレアル時代の恩師と再会し、今季すでに5ゴールを挙げるなど、その効果を発揮している。しかし、最も興味深い補強はヨハン・マンザンビだ。クラブ首脳陣はニューカッスル・ユナイテッドを出し抜いてスイス代表選手を獲得した。シティ戦への出場は不透明だが、セント・ジェームズ・パークでの貴重な決勝点を含め、加入早々の活躍はすでに獲得に投じた5000万ポンドに見合うものとなっている。

経験とリーダーシップも引き続き不可欠

新戦力が注目を集める一方、経験豊富な主力選手たちもエメリの戦術に欠かせない。主将ジョン・マッギンは中盤で求められる献身的な働きを続けているが、多くの人を驚かせたのはロス・バークリーの復活だ。ルートン・タウンから低コストで加入した32歳は、今季すでに4得点を記録。重圧のかかる欧州の試合で、ゴールと貴重な経験の両方をもたらしている。

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エメリは、元イングランド代表のプロ意識と攻撃面での貢献を高く評価している。「人として素晴らしい人物だ。ロス・バークリーは経験豊富な、とても優れた選手だ。チェルシーを離れてから、なぜキャリアが下降線をたどったのか私には分からない。ルートンでの彼を見て、『なんて選手だ』と思った。今のプレーぶりをとてもうれしく思う。出場してもしなくても、常に敬意を忘れない。私は攻撃面で彼に多くを求めている。彼は得点できるし、ヘディングもできると分かっている。攻撃面では非常に高い要求をしている。彼のことをうれしく思う」とヴィラの指揮官は締めくくった。