アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督、バルセロナのチャンピオンズリーグ制覇を予想。ラミン・ヤマルが「世界最高」になるとも大胆予測

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アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、バルセロナを今季のチャンピオンズリーグで優勝できる数少ないクラブの一つに挙げた。敵地カンプ・ノウでの重要な一戦に向けてチームを準備するスペイン人指揮官は、バルセロナが現在、対抗できるチームはほとんどないほどのレベルでプレーしていると認めた。

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エメリ監督、カンプ・ノウでの厳しい一戦に備える

アストン・ヴィラは火曜日、カタルーニャに乗り込み、ハンジ・フリック監督率いる強豪バルセロナと対戦する。欧州での一戦を前に、プレミアリーグのクラブを率いるウナイ・エメリ監督は、チームを待ち受ける大きな挑戦を率直に認めた。

エメリ監督は、ホームチームの目覚ましい攻撃力と、欧州の舞台で長く成功を収めてきた実績を強調した。55歳の指揮官は、現在絶好調にあるチームからの圧力に耐えるには、選手たちが並外れた粘り強さを見せなければならないと訴えた。

欧州制覇の優勝候補

試合前に報道陣の取材に応じたエメリ監督は、バルセロナを欧州の頂点に位置づけた。今季、欧州を制する力を持つクラブはごくわずかだと強調している。

「現在の調子と、過去10年間に成し遂げてきたことを考えれば、彼らはこの大会の優勝候補だ」とエメリ監督は語った。「その候補は片手で数えられる。5チームだ。その一つがバルセロナだ。バルセロナが最高のプレーをすれば、どんな相手にも勝てる。彼らは我々に激しい圧力をかけてくるだろうし、我々は強い気概を持ってプレーしなければならない」

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エメリ監督は、バルセロナの新星ラミン・ヤマルも称賛した。「彼は特別な選手で、将来は世界最高の選手になるかもしれないと感じさせる」と述べ、「改善すべき点はいくつかあるが、偉大な選手になる可能性がある」と続けた。

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過去の苦い記憶と攻撃陣の脅威

エメリ監督はラミン・ヤマルだけでなく、フリック監督が率いるチーム全体の強さにも言及。粘り強さと攻撃の鋭さをもたらす複数の中心選手を具体的に挙げた。

「ロドリはラフィーニャと同じように、チームに気概をもたらす。アントニー・ゴードンは非常に速く、ペドリとフェルミン・ロペスも攻撃面で大きく貢献している」とエメリ監督は付け加えた。

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この試合は、エメリ監督にとって苦い記憶も呼び起こす。2017年のラウンド16でバルセロナが6-1の逆転勝利を収めた際、エメリ監督はパリ・サンジェルマンのベンチにいた。セルジ・ロベルトがアディショナルタイムに決めた決勝点を振り返り、スペイン人指揮官は、現在の審判技術があれば結果は違っていたかもしれないと示唆した。「あの日は多くのことが起きた。それは誰もが知っている。私は長年サッカーに携わってきたが、あの場面ではVARがどうしても必要だっただろう」と締めくくった。

アストン・ヴィラ、欧州の舞台で番狂わせを狙う

アストン・ヴィラは今、エメリ監督の慎重な敬意を、強固な戦術プランにつなげなければならない。スペインで好結果を得るには、守備でミスなく対応するとともに、バルセロナの積極的な戦い方が生む隙を突く必要がある。

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一方、フリック監督率いるチームの目標は明快だ。バルセロナはホームでの力強い勝利によって、相手指揮官からの高い評価が妥当であることを示し、大会の優勝候補としての地位を確固たるものにしようとしている。