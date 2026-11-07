アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督、オールド・トラッフォードでの危機にもかかわらず、マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドはバルセロナと「同じレベル」と主張

難所マンチェスターへの遠征

アストン・ヴィラは日曜日、5試合無敗の勢いを持って北西部へ向かう。欧州での失望から立ち直りたいところだ。エメリ監督率いるチームは、バルセロナに0-3で完敗したチャンピオンズリーグの一戦から立ち直れないまま、オールド・トラッフォードに乗り込む。

ホームのマンチェスター・ユナイテッドはキャリック監督の下、リーグ戦でわずか1勝と国内で苦しいシーズンを送っている。それでも、ヴィラの指揮官は相手を侮らない。スペイン人指揮官自身、監督としてのキャリアを通じてオールド・トラッフォードで一度も勝ったことがない。

最高レベルの相手

報道陣に語ったエメリ監督は、次に控えるプレミアリーグの一戦を、先日のカタルーニャでの完敗と重ね合わせた。ユナイテッドの現在のリーグ順位にかかわらず、トップレベルの相手に備えなければならないと強調している。

「［バルセロナ戦では］計画通りにプレーしたが、それでは足りなかった。我々が対峙したのは、プレミアリーグやチャンピオンズリーグの試合における最高レベルの相手だったからだ」とエメリ監督は述べた。「日曜日のマンチェスター・ユナイテッドも、バルセロナと同じレベルだ。だからこそ、選手たちと取り組んでいる。もちろん、非常に厳しい取り組みだ」

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「マンチェスター・ユナイテッドは素晴らしいクラブで、良いプレーをしている。昨年はチャンピオンズリーグ出場を果たした。今季のリーグ戦では一貫性を欠いたスタートになったが、取り戻すはずだ。だから非常に難しい試合になる」

オールド・トラッフォードでの厳しい戦績

ヴィラもこの対戦では厳しい結果が続いており、公式戦での直近6度の遠征はいずれも敗れている。エメリ監督は、チームが乗り越えるべき心理的な壁を痛感している。

「相手はマンチェスター・ユナイテッドだ。はっきりした例がある。我々は4年間、あそこで1試合も勝てていない。つまり、我々にとって非常に難しいということだ」と認めた。「オールド・トラッフォードは、私にとっても、選手たちにとっても、ここで共に歩んできた道のりにとっても、大きな挑戦だ。あそこで勝てていないからだ」

「つらい敗戦もあった。2年前には最終戦でチャンピオンズリーグ出場にあと一歩まで迫りながら、敗れた。我々は逃した。だから、あそこではいつも非常に難しい」

「個人としてもチームとしても、最高のプレーをしなければならない。やるべきことは多いし、同時に戦わなければならない」

キャリック監督への重圧を強める一戦

エメリ監督がウェスト・ミッドランズで新契約に向けた話し合いを進める中、オールド・トラッフォードで勝てない流れを断ち切れれば、大きな意思表示となる。国内での好調を維持するためにも、今週末に勝ち点3を得ることは重要だ。

日曜日に勝利すれば、キャリック監督の苦境をさらに深めるとともに、ヴィラが長年苦しんできた敵地での一戦をついに克服できることを示せる。プレミアリーグで勢いを保つには、完璧なパフォーマンスが求められる。