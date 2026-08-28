アストン・ヴィラは、欧州王者パリ・サンジェルマンからフォワードのイブラヒム・ムバイェを獲得することで基本合意に達した。イングランドのクラブが今夏の移籍市場で攻撃陣を強化しようとする一環となる。

「ジ・アスレティック」紙によると、両クラブは移籍金5500万ユーロで合意しており、現在は最終的な詰めと公式書類の完成手続きが進められている。アストン・ヴィラの会長を務めるナセフ・サウィリス氏と、パリ・サンジェルマンの会長ナセル・アル・ケライフィ氏との強固な関係が、両者間の合意成立において決定的な役割を果たした。

18歳の有望なフォワードは、2018年夏にヴェルサイユからパリ・サンジェルマンのアカデミーに加入し、各年代のカテゴリーを経て、2024年8月に16歳でトップチームデビューを飾った。

ムバイェはパリ・サンジェルマンのトップチームで42試合に出場し、4ゴール4アシストを記録した。昨シーズンは各大会を通じて31試合に出場し、3ゴール2アシストを挙げたことで、今夏に多くのビッグクラブから注目を集め、その筆頭がリヴァプールであった。

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国際舞台では、ムバイェはかつてフランス代表の各年代カテゴリーでプレーした後、スポーツ上の国籍を変更する決断を下し、2025年11月にセネガル代表でデビューを果たすと、同代表のスターティングメンバーの座を確保した。同選手は国際試合15試合に出場し、2025年アフリカネイションズカップではセネガルが戦った7試合のうち6試合に出場したほか、2026年ワールドカップではアフリカ勢が戦った4試合のうち3試合に先発出場し、フランスとの開幕戦でゴールを決めた。

この移籍は、アストン・ヴィラにとって活発な移籍市場の一環となる。同クラブはこれまでに8件の契約を完了しており、9件目としてニコラス・ジャクソンの発表を控えている。チームの攻撃陣は、モーガン・ロジャーズが1億1700万ポンドという記録的な移籍金でチェルシーへ移籍し、オリー・ワトキンスがサウジアラビアのアル・ヒラルへの移籍間近となったことを受け、全面的な再編が進んでいる。

なお、アストン・ヴィラはチェルシーからアレハンドロ・ガルナチョを1シーズンのレンタルで獲得したほか、ミランのラファエル・レオンをレンタルで獲得しようと試みを強めたが、イタリアのクラブはトルコのガラタサライからの4500万ユーロのオファーを受け入れた。同様に、ヴィラはクリスタル・パレスのフォワード、ジャン・フィリップ・マテタ獲得に向けてオファーを提示したがロンドンのクラブの評価額には届かず、加えてバイエル・レバークーゼンのフォワード、クリスティアン・コファネの状況についても問い合わせを行った。