アストン・ヴィラがヨーロッパリーグ準決勝へ大きく前進；元エメンのDFがフライブルクで大活躍

アストン・ヴィラはヨーロッパリーグ準決勝へ王手をかけた。エメリ監督率いるチームはボローニャに苦戦したが、コンサとワトキンス（2得点）のゴールで1-3と勝利した。第2戦は来週木曜にバーミンガムで行われる。一方、フライブルクはセルタを3-0で下した。

ボローニャ 1-3 アストン・ヴィラ

開始早々、ミランダのクロスにベルナルデスキが合わせるも、マルティネスが好守で阻んだ。

直後、サンティアゴ・カストロのクロスがエズリ・コンサに当たりネットを揺らしたが、カストロはオフサイドだった。

ルイス・ファーガソンの至近距離シュートはクロスバーを直撃し、ゴールならず。ヴィラのジョン・マクギンの一撃も枠を外れた。

前半終了間際のCKでは、ティレマンスのボールにラヴァリアが出遅れ、コンサが押し込んで0-1。前半は互角だったボローニャにとって痛恨の失点となった。

後半開始早々、ワトキンスが中央を突破。ロジャースへパスを出す選択肢もあったが、自らシュートを決めて0-2。

ボローニャは諦めず同点機を創出。しかしマルティネスが好守で阻んだ。

そのまま試合が終わるかと思われたが、90分、ロウがついにマルティネスを破った。このイングランド人選手は左サイドから中央へ切り込み、ファーサイドへ見事なシュートを決めた。1-2。

しかし直後、コーナーキックからワトキンスがマークを外してボールを受け、ラヴァリアの背後に流し込んだ。再び2点差となり、ボローニャは絶体絶命：1-3。

フライブルク 3-0 セルタ・デ・ビーゴ

フライブルク主将ヴィンチェンツォ・グリフォは、開始10分以内にペナルティエリア外から美しいカーブで先制点。

セルタの守備陣は著しく機能しておらず、ブライスガウのブラジル人選手たちのダイレクトなプレーに対抗できなかった。1-0の直後、元FCエメンのDFヤン＝ニクラス・ベステがイゴール・マタノヴィッチのパスを受けて至近距離からゴールを決め、2-0とした。

後半もセルタは得点を奪えず、さらにマティアス・ギンターがベステのクロスをヘディングで叩き込み3-0。セルタはホームで奇跡を待つしかない。